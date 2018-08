29. August 2018, 12:16 Uhr Gedruckte Schusswaffen "Jeder, der die Pläne haben will, wird sie bekommen"

Der Hersteller Cody Wilson verkauft Pläne für seine Waffen aus dem 3-D-Drucker jetzt online. Den Preis könnten Interessierte selbst festlegen, sagte er.

Ein Gericht hatte Wilsons zuvor verboten, die Pläne ins Netz zu stellen.

Wilson hatte die Pläne zuvor gratis zur Verfügung gestellt. Das Verbot beinhalte nicht den Verkauf, argumentiert er.

Der Rechtsstreit um Schusswaffen aus dem 3-D-Drucker in den USA nimmt eine neue Wendung. Der Waffen-Aktivist und Geschäftsmann Cody Wilson verkauft die Vorlagen jetzt online, statt sie zum freien Download anzubieten. Die Dateien seien seit Dienstag über seine Webseite erhältlich. Er habe bereits fast 400 Bestellungen bekommen, teilte der Chef der umstrittenen Firma Defense Distributed mit. Jeder, der die Pläne haben wolle, könne sie schon für mindestens einen Cent kaufen, sagte Wilson. Interessenten sollten selbst einen Preis festlegen.

Damit umgeht Wilson eine einstweilige Verfügung gegen sein Unternehmen. Ein Bezirksrichter aus dem US-Bundesstaat Washington hatte Defense Distributed am Montag verboten, die Waffenbaupläne ins Internet zu stellen. Der Richter folgte den Einsprüchen von 19 US-Staaten und des Hauptstadtbezirks, Washington D.C. Diese hatten argumentiert, in 3D-Druckern hergestellte Schusswaffen aus Plastik seien ein Sicherheitsrisiko. Der Schaden, den mit nach Wilsons Plänen angefertige Waffen verursachen könnten wiege schweer, als das Grundrecht auf Redefreiheit, auf das sich Wilson in seiner Argumentation berufen hatte.

Richter Robert Lasnik legte in seinem Urteil dar, dass zwar der Upload von Bauplänen ins Netz nicht gestattet sei. Das Versenden via Email beispielsweise sei hingegen nicht illegal. Genau darin sah Wilson nun seinen Vorteil: Die Vorlagen für die Waffen könnten von seiner Webseite aus auf einen USB-Stick geladen werden oder per Post, E-Mail oder einen anderen sicheren Download an Käufer weitergegeben werden, erklärte er. Mit Blick auf die Entscheidung des Richters sagte Wilson: "Ich folge den Anweisungen von gestern, die mich zum Verkauf der Daten anhalten." Zudem würden die Pläne nicht an Einwohner der 19 US-Staaten verkauft, die gegen Wilsons Firma geklagt hatten, heißt es auf der Website von Defense Distributed.

Der Justizminister des Staates Washington, Bob Ferguson, nannte Wilsons Vorgehen ungesetzlich. Er gehe davon aus, dass die US-Bundesregierung einschreite. "Wenn sie das nicht tut, wird Präsident Trump für jeden verantwortlich sein, der durch diese Waffen verletzt oder getötet wird." Wilson selbst sagte, er gehe davon aus, dass die US-Staaten ihn vom Verkauf der Vorlagen abhalten wollten. Er sammle aber Geld für seine juristische Verteidigung.

Die Debatte um Waffen aus dem 3-D-Drucker läuft schon seit Langem. Bereits vor einigen Jahren hatte Wilsons seine Pläne erstmals ins Netz gestellt. Daraufhin folgte ein juristisches Hin und Her. Die Obama-Regierung warf Wilson vor, Waffenexport-Gesetze zu verletzen, weil er Daten über Waffen und Munition an Ausländer übermitteln würde. In der Amtszeit von Donald Trump beendete das Außenministerium jedoch den Rechtsstreit mit Wilson.

Waffen aus dem 3-D-Drucker werden kritisch gesehen, weil sie keine Seriennummer besitzen und damit die Strafverfolgung erschweren könnten. Zudem ist die Gattung, die auch "Geisterwaffen" heißt, aus Kunststoff für Detektoren an Sicherheitskontrollen wie jene an Flughäfen nicht erkennbar. Sind die Druckpläne online verfügbar, könne jeder, auch Kriminelle oder Terroristen, ohne Einschränkung und Kontrolle in den Besitz einer Schusswaffe kommen, so die Befürchtungen.