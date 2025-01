Von Roland Muschel, Pforzheim

Am Ort des Unfalls steht ein weiß lackiertes Fahrrad neben der Landstraße, auf der an diesem nasskalten Januartag Autos in hoher Geschwindigkeit vorbeirauschen. Auf den Lenker hat jemand einen grauen Plüschelefanten platziert, der ziemlich durchnässt ist. „Wir vermissen Andreas“, steht in blauer Schrift auf einem eingeschweißten Blatt Papier, im Gras stehen Grabkerzen.