Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

Wenn das Fernsehen in diesen Tagen Bilder aus seiner Heimatstadt zeigt, dann sind auf ihnen meist Schotterwege zu sehen. An den Straßenrändern türmt sich Geröll auf, reihen sich Zelte aneinander. Manche Häuser stehen noch, doch auch sie haben Schäden davongetragen, nach mehr als eineinhalb Jahren Krieg. Saif Alden lebt in Chan Yunis, der zweitgrößten Stadt in Gaza, in der es einmal Universitäten gab, Restaurants, ein Erlebnisbad – und seine Tierarztpraxis. Sie wurde bei einem Angriff der israelischen Armee zerstört.