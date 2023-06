Von Franz Kotteder

Irgendwann muss Christoph Wirtz, Chefredakteur der Deutschlandausgabe des Restaurantführers Gault&Millau, ziemlich erschrocken sein, wie geradezu umstürzlerisch seine Redaktion die aktuelle kulinarische Lage der Nation einschätzt. Da entschied sie sich doch glatt für eine "Köchin des Jahres" - und das, nachdem es 40 Jahre lang immer nur einen "Koch des Jahres" gegeben hatte! Nicht, dass man in diesem Zeitraum keine Kandidatinnen gefunden hätte, schreibt Wirtz im Vorwort der am Montag erschienenen neuen Ausgabe, aber es sei eben auch daran gelegen, "dass das Verhältnis von Männern und Frauen am Herd über Jahrzehnte überwältigend einseitig war", was die Spitzenküche betraf: "ein Umfeld, das Frauen mehr duldete als förderte".