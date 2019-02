13. Februar 2019, 17:28 Uhr Österreich Galtür und die Last des Schnees

Wenn es viel schneit, wird gerne vor einem zweiten Galtür gewarnt. Wie der Ort bis heute unter der Lawinenkatastrophe vom Februar 1999 leidet.

Von Titus Arnu

Unterhalb der 2670 Meter hohen Ballunspitze haben Skifahrer Spuren in den Tiefschnee gezeichnet, parallele Bahnen, sie sehen aus wie DNA-Stränge. Die Lawinengefahr ist mäßig an diesem Tag. 2,50 Meter Pulverschnee liegen an der Bergstation der Ballunspitzbahn, die Sonne scheint, minus zehn Grad. "Eigentlich haben wir im Moment ideale Wintersportbedingungen", sagt Manfred Lorenz. Und trotzdem sind hier kaum Skifahrer und Snowboarder unterwegs.

Vielleicht halten sich die Touristen fern von Galtür, weil in den Nachrichten wieder mal von einer "Schneekatastrophe" in den ...