Galeria-Filialen: Verdi ruft zu weiteren Warnsteiks auf. Nachdem einige Galeria-Beschäftigte bereits am Karsamstag ihre Arbeit niedergelegt haben, ruft Verdi heute erneut zu einem Warnstreik der Filialen auf. Davon betroffen seien Warenhäuser in mehreren Bundesländern, so Verdi.