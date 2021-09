Von Sophie Kobel

Ein junges Paar bricht gemeinsam zum Roadtrip auf, Canyons, Prärien, Berge, ein großes Abenteuer in den Weiten des nordamerikanischen Kontinents. Zurück kommt aber nur einer von beiden. Die Frau ist verschwunden. Es ist ein tragischer Fall, der sich da gerade abspielt in den USA, und dass die Suche nach der Vermissten das ganze Land umtreibt, hat womöglich damit zu tun, dass Traum und Albtraum, die strahlenden und die dunklen Seiten des Lebens in dieser Geschichte so nahe zusammenliegen.