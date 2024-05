Am Freitag ist der offizielle EM-Song veröffentlicht worden und wer auch nur kurz hineinhört, der steht vor großen Fragen. Wie kam es zu der aufmerksamkeitsökonomisch eigenwilligen Idee, das Fabrikat ausgerechnet an jenem Wochenende auszuliefern, an dem der Eurovision Song Contest die Kapazitäten des Kontinents bindet? Was ist es genau, das "Fire" von Meduza, One Republic und Leony auf so perfekte Weise egal klingen lässt? Und warum beginnt dieses Lied, das doch ein Lied der Freude sein will, mit einer Kernspintomografie?

"We got our secrets hidden inside our bones", lautet die erste Zeile. Mit so einem Satz rechnet man in der Praxis von Doktor Müller-Wohlfahrt oder in der Suppenküche von Doktor Hannibal Lecter. Mit so einem Satz rechnet man aber nicht in einem EM-Song. Immerhin verabschiedet sich dieser dann schnell aus dem Knochenmark und geht textlich da hin, wo noch sämtliche Vorgänger des Genres ihr Glück gesucht haben: "We're on fire tonight / Like a million diamonds in the sky ... And we're lost in all the lights." Fazit: Leony in the Sky with Diamonds.

Nun gab es schon in den Wochen vor dieser Veröffentlichung (teilweise misogyne) Kritik daran, dass die deutsche Popsängerin Leony zum Ensemble der Interpreten gehören würde. Zur Begründung wurde - wenn man das mal so zusammenfassen darf - angeführt, dass Leony keine Whitney Houston sei und dass sie statt für originäres Liedgut musikalisch für Stangenware auf der Stadtfestbühne stehe. Die Argumentation war so richtig, wie der Ausgangspunkt der Kritik kompletter Unsinn bleibt.

Denn was für ein Lied wurde denn hier gesucht? Eines, das so generisch klingt, dass es auch beim 200. Hören nicht hinter der Stirn brennt. Eines, das Fernsehsender am Ende ihrer Übertragungen unter die Zusammenstellung der Höhepunkte schneiden können, ohne dass es vom optischen Geschehen ablenkt. Eines schließlich, dass man beim Public Viewing in Tirana, Turin und Titisee-Neustadt laufen lassen kann, und nirgendwo wird sich jemand wundern über Text und Ton, nirgendwo wird sich jemand fragen: Diamanten im Himmel, wie meinst jetzt des, Spatzl?

So gesehen und so gehört ist "Fire" schlicht Auftragskunst, die ihr Pflichtenheft gelesen, verstanden und ernst genommen hat. Herausgekommen ist folgerichtig keine Ode an die Freude, sondern ein Olé an die Freude. Für alles andere, für also musikalische Heiterkeiten und Überraschungen jedweder Art, sind andere zuständig - und dass die EM auch in diesem Sinne ein Erfolg werden könnte, das deutet sich seit dem Herbst taktweise und in Zitaten immer wieder an.

"Völlig losgelöst von der Erde" sind ja nicht nur die Diamonds in the Sky. Da oben schwebt auch das Raumschiff von Major Tom, und es schwebt - so versichert es Peter Schilling - "völlig schwerelos". Dass sich dieses Lied nach Jahren auf Wanderschaft wieder ins Stadion gemogelt hat, um sich dort an "Sweet Caroline" und "Freed from Desire" vorbei nach vorne zu drängeln, das bringt schon jetzt einen Widerschein von Magie in den ja noch bevorstehenden Sommer. Und erst beides zusammengenommen, die offizielle Hymne und den Popular Vote aus Zehntausenden angerauten Kehlen in Fankurven, ergibt ein stimmiges Bild der Lage.

Während nämlich "Fire" so dermaßen optimiert daherkommt, dass es sich von Werken generativer künstlicher Intelligenz wie der faszinierenden Musik-App "Suno" praktisch nicht mehr unterscheiden lässt, geht "Major Tom" per Schubumkehr in die Gegenrichtung. Lieder von früher zitieren Zeiten von früher herbei, Zeiten, in denen Stefan Raab dem Bundes-Berti mit der Ukulele nachsetzte und "Südmilch" auf den Trikots des VfB Stuttgart stand. Auch dieses herbeizitierte Gefühl war es, das die Kurzzeitrückkehr von Rudi Völler als Bundestrainer so flirren ließ - am Tag nach dem 2:1-Sieg gegen Frankreich titelte Bild wie erlöst: "Schon bei der Hymne war alles besser."

Doch trägt das Anachronistische der Nostalgie fast immer auch etwas Schweres in sich. Manchmal ist das schön - zu viel davon tut weh. Insofern kann man dem Lied "Fire" auch eine höfliche Umsicht und Zurückhaltung unterstellen. Seine Botschaft lautet ja auch: Seid nett zu mir, in ein paar Wochen bin ich wieder weg und kein Mensch wird sich dann an mich erinnern.