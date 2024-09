Wie startet man gesund in den Tag? Die einen raten zu Haferflocken, die anderen warnen davor. Das Ei galt als Cholesterin-Treiber, jetzt soll es gesund sein. Und die nächsten lassen das Frühstück ganz ausfallen. Ja, was denn nun?

Von Leopold Zaak

Verunsichert zu sein, das ist vor allem teuer. Im Vorratsschrank stapeln sich Chiasamen, Haferflocken (natürlich die kernigen!), Proteingranola und verschiedenste Porridge-Variationen und locken die Lebensmittelmotten an. Das im guten Gewissen gekaufte Tiefkühlobst (Nutri-Score A) ist längst eins geworden mit der Eisschicht in der Truhe. Verunsichert zu sein, das heißt im Jahr 2024: Man kauft alle paar Wochen neue Vorräte für eine vermeintlich neue Zeit, die da anbrechen soll. Eine Zeit, in der man endlich weiß, was man frühstücken soll.