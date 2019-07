23. Juli 2019, 18:21 Uhr Politikerfrisuren Am Scheitelpunkt

Angela Merkel begann ihre Karriere mit sensationell schlechten Haarschnitten, die allerdings immer besser wurden. Ein Phänomen, das man immer wieder auf Politikerhäuptern beobachten kann - zuletzt bei Robert Habeck.

Von Constanze von Bullion

Eigentlich sind es ja nur ein paar Haare. Aber sie senden eine unmissverständliche Botschaft aus, auch in der Politik. Robert Habeck zum Beispiel, Parteichef und Berufsjugendlicher der Grünen, trug auf dem Kopf bisher immer diese sorgsam hindrapierte Strubbelfrisur. Kein Auftritt verging, vor dem der Grünen-Chef sich nicht noch schnell durchs Haar fuhr, um hochzuigeln, was von Natur aus eher liegen wollte. Die Botschaft: Hier kommt ein Rebell, der aufsteht gegen Konventionen.

Vielleicht fand Habeck diesen Schopf jetzt doch langsam irgendwie doof oder zu unseriös, auch angesichts zukünftiger Aufgaben. Über die Sommerferien jedenfalls hat der Grünen-Chef sich offenbar Gedanken gemacht. Ergebnis: eine neue Kanzlerfrisur, mit der Habeck beim ZDF-Sommerinterview auftauchte. Statt stachelig-himmelwärts strebt das Haar jetzt eher seitwärts und in die Stirn. Zum Amthor'schen Seitenscheitel reicht es zwar noch nicht, der Weg dorthin aber ist kürzer geworden.

Nun sollte man es nicht überbewerten, wenn Politiker mal einen bad hair day haben. Wer Habeck etwas öfter beobachtet, weiß allerdings auch: Der Mann überlässt bei seinem Äußeren nichts dem Zufall. Der neu gestylte Kopf über weißem Hemd und Jackett darf also getrost als Signal gewertet werden. Es zielt in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft, sucht Vertrauen jenseits grüner Schlamperbiotope und notfalls auch beim Spießer. Schließlich haben es vor Habeck schon andere geschafft, die Frisur sprechen zu lassen beim Aufstieg in neue Zonen der Bedeutung.

Angela Merkel begann ihre Karriere mit sagenhaft schlechten Haarschnitten

Berühmtestes Beispiel dafür ist Angela Merkel, die ihre politische Karriere bekanntlich mit sagenhaft schlechten Haarschnitten begann. Nur zögerlich - und nachdem ein Autoverleih ihr eine Fahrt im Cabrio empfohlen hatte - trennte die spätere Kanzlerin sich von der Überzeugung, das Äußere sei nicht so wichtig.

Ganz anders war da Merkels sozialdemokratischer Vorgänger Gerhard Schröder. 2002 wurde dem damaligen Kanzler nachgesagt, er lasse sich die Schläfen tönen. Eine Imageberaterin habe ihm geraten, damit aufzuhören, um seriöser zu wirken. Wer Haare färbt, frisiert auch Statistiken, fasste ein CDU-Politiker den Fall elegant zusammen. Schröder verstand das offenbar als Angriff auf seine Ehre, zog vor Gericht und ließ den Berliner Starfriseur Udo Walz eine eidesstattliche Erklärung abgeben: Das Kanzlerhaar sei weder getönt noch anderweitig farblich modifiziert.

Ähnlich ernst wie so ein Farbfälschungsvorwurf ist für andere: Haarverlust. Der FDP-Politiker Christian Lindner bekämpfte das Problem wie Silvio Berlusconi mit Implantaten. Die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen hingegen hält wenig von Experimenten am Kopf. Sie hielt über Jahre in Treue fest an einer biederen Schulmädchenfrisur. Bleibt die Gruppe wilder Expressionisten, zu der Fusselbartträger Wolfgang Thierse gehört, die grüne Haarkünstlerin Claudia Roth und natürlich auch deren Parteifreund Toni Hofreiter. Er mag es übrigens gar nicht, wenn über seine Frisur gewitzelt wird. Ist schließlich Nebensache.