Verstrubbelte Haare, leicht zerknautschtes Gesicht, grüne Latzhose, Schmusekissen unter dem Arm und Kakaotasse in der Hand: So stapft der Wuschelbär in Irina Korschunows gleichnamigem Kinderbuch durch den Wald. In der liebenswerten Geschichte geht es um Eifersucht, Trotz und die Sehnsucht nach Geborgenheit. Mit Wuschelwesen kannte Korschunow sich aus, sie hat auch den Klassiker „Die Wawuschels“ geschrieben. Diese Fabelwesen haben leuchtend grüne Wuschelhaare, leben in einer Höhle und ernähren sich von Tannenzapfenmarmelade, die sie mithilfe eines Feuer speienden Drachens kochen, also mit regenerativer Bio-Energie. Ein Windhund erzeugt mit Schwanzwedeln Stürme. Ungefähr so stellen sich Grünen-Gegner wohl das Leben in Deutschland vor, wenn Robert Habeck Kanzler würde.