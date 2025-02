In einem Lied des Sängers Ernst Molden heißt es: „Heid Nochd en Malipop dringg i an Feanet, iss i an Schbedsialdosd und rauch a Smaat“. Lange hat man sich nicht getraut nachzufragen, was das eigentlich heißt. Es ist ja nicht nur der Wiener Dialekt, vor allem ist es die Angst, man könne sich mal wieder als jemand outen, der was total Angesagtes verpennt hat. Zum Beispiel den Spezialtoast im Café Malipop, zusammen mit einer Smart-Zigarette und einem Glas Fernet-Branca. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, so sagt man. Völlig zu Recht!