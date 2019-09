Einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Ursache war vermutlich eine Fett-Explosion in einer großen Bratpfanne. Die Polizei ermittelt.

Geschmolzene Plastiktöpfe, aus denen noch der Stiel einer Schöpfkelle ragt, verrußte Tische und angekokelte Stapel Pappteller: Bei einem Dorffest in Freudenberg-Alchen im Siegerland sind bei einer schweren Explosion 14 Menschen verletzt worden. Sechs Verletzte im Alter von 31 bis 75 Jahren befanden sich sogar in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Fünf von ihnen erlitten schwere Brandverletzungen, einer einen Herzinfarkt. Ursache sei vermutlich eine Fett-Explosion in einer großen Bratpfanne gewesen.

Die Schwerverletzten wurden mit mehreren Rettungshubschraubern zu Spezialkliniken ins Ruhrgebiet und nach Köln geflogen. Zur Unglückszeit soll es in Freudenberg geregnet haben. Ob Regenwasser in das heiße Fett einer großen Pfanne geriet und so die Explosion auslöste, war zunächst unklar. Um eine Gas-Explosion habe es sich aber nach Einschätzung der Behörden wohl nicht gehandelt.

Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Sachverständige sollen die Ursache klären. Beim sogenannten "Backesfest" wird traditionell eine alte dörfliche Backstube in Betrieb genommen. Rund 100 Menschen sollen zum Zeitpunkt der Explosion vor Ort gewesen sein. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren mit größerem Aufgebot zum Einsatzort geeilt.