Drachenkönigin und Held Jon Snow aus "Game of Thrones": Die Streaming-Welt verwandelte die Menschen in blasse und glückliche Gestalten, die nur noch eines wollten: im Bett verlottern und Serien schauen.

Detailansicht öffnen Königin und König: Kit Harington als Jon Snow und Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in der Kultserie Game of Thrones. (Foto: Sky/DPA)

Wie viel Zeit vergangen war? Schwer zu rekonstruieren. Vielleicht Tage, vielleicht auch Wochen. In jedem Fall thronte draußen immer noch der Winter, kalt und feindlich. Drinnen thronte nichts. Wie ein gut konditioniertes Tier hatte man 92 Folgen lang auf den Bildschirm gestarrt, der Nacken verkrampft, die Pupillen bedrohlich geweitet, das Bettlaken ein sonderbares Gebilde aus Teriyaki-Soße und historischen Krümeln. Irgendwann war man in die Küche gegangen, Pizza schneiden, kurz auch mal zur Arbeit, was dort passiert war, wusste man nicht mehr. Die übrige Zeit hatte man mit "Mad Men" zugebracht. Jener Serie, die aus dem Leben von Don Draper erzählt, einem superkapitalistischen, supersexistischen, superkaputten Werber aus New York. Einer fiktiven Figur, die einem kaum Grund gibt, sie zu mögen. Und von der man unter gar keinen Umständen wollte, dass sie jetzt geht.

Die letzten Tage, okay, die letzten Wochen, waren bizarr gewesen: Don Draper hatte Old Fashioned getrunken, viel Old Fashioned, er hatte seine Frau betrogen (was er aber auch tat, wenn er nicht betrunken war), gut siebzig Zigaretten am Tag geraucht, sich zwischendurch mal einen Slogan ausgedacht, eine neue Frau geheiratet, eine Mondlandung verfolgt, die neue Frau betrogen, misanthropisch vor sich hin gestarrt, wichtig an einem wichtigtuerischen Tisch rumgesessen und irgendwann auch meditiert. Ganz viel passierte da, obwohl eigentlich nicht viel passierte. Ganz nah kam man an einen Menschen heran, dem man eigentlich nicht nah sein wollte.

Und dieses Leben, das man für ein bisschen Geld im Monat abonnieren konnte - das sollte jetzt vorbei sein? Der letzte Abspann fühlte sich an, als habe man seinen Hund überfahren.

‹ › Der berüchtigte britische TV-Entertainer Ricky Gervais zeigt in seiner dunklen Komödie, wie interessant die Dinge werden, wenn alles scheißegal ist. Er spielt ein echtes Scheusal. Einen frisch verwitweten Gratiszeitungsredakteur, der davon absieht, sich aus dem Leben zu verabschieden, weil einer ja den Hund füttern muss. Brüllend komisch, in der nächsten Sekunde tieftraurig. (Netflix) Laura Hertreiter Bild: Netflix

‹ › Eine junge Londonerin mit dysfunktionaler Familie versucht, ihr Leben zu ordnen. Die zweite und wohl letzte Fleabag-Staffel beweist, dass ihre Erfinderin Phoebe Waller-Bridge zu Recht als eines der größten Talente ihrer Generation gilt: Mit der ausgeklügelten, selbstreflexiven Dramaturgie, fantastischen Schauspielerinnen und der Fähigkeit, den Zeitgeist zu zerpflücken, gehört die Serie zum Verstörendsten und Beglückendsten, das es derzeit zu sehen gibt. (Amazon) Luise Checchin Bild: Amazon

‹ › Eine Joggerin wird im Central Park vergewaltigt und besinnungslos verprügelt, eine Gruppe junger Afroamerikaner für die Tat verurteilt. Zu Unrecht, aber das Gebräu aus Rassismus, Ermittler-Faulheit und Argwohn ist im New York der 80er eben fatal für Minderheiten. "When They See Us" erzählt den realen Justizskandal als emotional beutelndes Doku-Drama - mit Anker im Heute. Ein Immobilienmakler forderte damals in ganzseitigen Zeitungsanzeigen die Wiedereinführung der Todesstrafe. Sein Name: Donald Trump. (Netflix) Jakob Biazza Bild: Atsushi Nishijima/Netflix

‹ › Er ist ein Teenager, seine Mutter ist Sextherapeutin. Und als wäre das nicht peinlich genug, fehlen Otis Lockerheit und Erfahrung, während scheinbar alle um ihn herum Sex haben. Doch Otis (Asa Butterfield) nutzt das Wissen seiner auskunftsfreudigen Mutter (Gillian Anderson) - und berät seine Mitschüler in Therapiestunden auf dem Klo. Die Serie macht froh, weil sie das Unangenehme und Schöne am Jungsein gleichzeitig erzählt, zu toller Musik vor unverschämt schöner Kulisse. (Netflix) Elisa Britzelmeier Bild: Sam Taylor/Netflix

‹ › Ein Serienmörder tötet im deutschösterreichischen Grenzgebiet mehrere Menschen. Wenn er mordet, trägt er grausige Krampus-Masken. "Der Pass" funktioniert nach den Gesetzen des klassischen Thrillers und mit ein bisschen Alpen-Mystery, viel Wald, Schnee, archaischen Bräuchen. Das höchst unterschiedliche Ermittlerduo, dargestellt von Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek, kommt bei dem Fall an seine persönlichen Grenzen, denn der Mörder spielt mit den Kommissaren - und zwar ein höchst gefährliches Spiel. (Sky) Claudia Tieschky Bild: © Sky Deutschland Wird geladen ...

Nicht weniger tragisch: Erst jetzt, nach sieben Staffeln, spürte man, wie allein man war, netflixseelenallein. Wegen einer Serie, wegen der Sucht nach einem fremden Leben, hatte man seine Freunde nicht zurückgerufen, den Briefkasten ignoriert und kaum noch Nahrung von Tellern zu sich genommen. Kein Wunder, dass man verwahrlost aussah, blass, leer - und durchaus glücklich. Weil man die letzten 92 Folgen über rein gar nichts erreicht, finalisiert, gepitcht, auf Whiteboards geschrieben oder gut gemacht hatte. Das war Leistungsverweigerung, in Serie.

Dass der permanent sendende Mensch zum bequemen Empfänger von Geschichten wurde, ist ziemlich genau fünf Jahre her. Im September 2014, die Dämmerjahreszeit ging gerade wieder los, startete der US-amerikanische Streamingdienst Netflix sein Programm in Deutschland. Selbst wenn es ein modernes Epos wie "Sopranos" schon lange vorher gab, erst jetzt wurde das Serien- Streamen als Kulturtechnik, Weltflucht- Hobby und legale Sucht wirklich institutionalisiert. Was es da plötzlich alles gab. Und es gab viel zu viel, schon damals.

Heute hat Netflix noch viel mehr Filme und Serien, manchmal wäre man froh, es gäbe nur drei Sachen zur Auswahl. Auch die Zahl der Abonnenten ist gestiegen. Fast 164 Millionen sind es heute auf der ganzen Welt; nur in Nordkorea, China, Syrien und auf der Krim ist der Sender - was ein altmodisches Wort für so eine neumodische Binge-Maschine ist - nicht verfügbar. Es ist längst ein Kampf um Klicks und Aufmerksamkeit, der da global geführt wird.

Größter Konkurrent ist Amazon, im November starteten Apple und Disney ihre eigenen Streamingdienste. Netflix wurde Ende der Neunzigerjahre in den USA gegründet und war zunächst mit dem Verschicken von DVDs befasst, 2019 soll das Jahresbudget bei 15 Milliarden US-Dollar liegen. Wie so viele Internet-Firmen, die beflissen Daten sammeln und auswerten, hat auch Netflix das Leben ihrer gut vermessenen Kunden in sehr kurzer Zeit sehr verändert. In diesem Fall wurde schnell mal das kulturelle Erleben revolutioniert.

Das kulturelle Erleben? Revolutioniert? Kann man überhaupt von Kultur sprechen, wenn eine Horde Ami-Werber in nicht enden wollenden Szenen Unsinn redet, grundlos von sich selbst besoffen ("Mad Men")? Ist das revolutionär, wenn eine Frau Anfang dreißig mit beinah jedem Sex hat, nur um ihren biografischen Schmerz nicht zu spüren; wenn sie zu einer Obama-Rede masturbiert; wenn sie ihre Stiefmutter bestiehlt und sich in ihrer ganzen Komik, ihren Abgründen entlarvt ("Fleabag")? Und hat es irgendeinen Wert für die Zuschauerwelt, wenn Kinder in werbetauglichen Achtzigerklamotten in der amerikanischen Provinz knutschen und Monster jagen ("Stranger Things")? - Ja, ja, ja. Das ist groß.

Wer in der Enge der Fernseh-Ära aufwuchs, weiß diese neue Weite an Themen und kompromisslosen Figuren zu schätzen. Die- oder derjenige weiß auch, dass das Fernsehen auch nicht immer jenes lineare Paradies der Heimeligkeit war, zu dem es oft verklärt wird. Nicht alles war früher besser. Man stritt mit Bruder und Schwester um Hoheit und Fernbedienung und hatte zwei, drei Mal im Jahr ein gemeinsames Erlebnis als Familie, das ganz okay war. Viel zu oft sah man Justiz- und Personentrash, "Richterin Barbara Salesch", "Die Oliver Geissen Show", da es erst 14, 15 Uhr war. Abends einigte man sich dann auf irgendeinen Film mit Labrador und Kindern in den Hauptrollen, der irgendwie auf alle Generationen zugeschnitten war und dann keinen richtig packte.

Das Zeitalter des Streamings ist deswegen groß, weil endlich Charaktere auftreten und auftreten dürfen, die tatsächlich Charakter haben. Leute, die anders als bei "Beverly Hills" und all den weiteren Serien von diesem Schlag keine Fließband-Persönlichkeiten sind, die sich nur durch ihre Haarfarbe unterscheiden. Viele Serien jener Epoche mussten den Zuschauer glauben lassen, dass er allein war mit sich und seinem Irrsinn, mit den seltsamen Winkeln des Lebens. Zumal, wenn dieser Zuschauer noch jung war und vielleicht untergründig glaubte, was er da sah: Solange man genug Geld und genug Busen oder Muskeln hatte, wird das schon alles irgendwie.

In den vergangenen fünf Jahren sind sogenannte Randfiguren in die Mitte der Serien- Gesellschaft gerückt. Also dorthin, wo sie hingehören. Und wo sie fast schon wieder Mainstream sind. "Außenseiter und Exzentriker" heißt eine Kategorie auf Netflix, klar. Menschen dürfen also alles sein, was sie auch im echten Leben sind. Traurig, korrupt, süchtig, gebrochen, einsam, verrückt, narzisstisch, krank, kaputt, komisch, absolut. Und der Mensch da draußen, der all diese unschönen Seiten nicht öffentlich ausleben kann, darf all das sehen. Katharsis in sieben Staffeln.

Nehmen wir den Heroinsüchtigen "Patrick Melrose", erdrückend gut gespielt von Benedict Cumberbatch (und basierend auf den Romanen von Edward St Aubyn über die britische Oberklasse). In der ersten Folge der Miniserie kann man ihm dabei zusehen, wie er sich einen Schuss setzt. Verzweifelt und aufgekratzt, wissend, dass Heroin der Anfang vom Ende ist. Oder die junge Frau aus "Unbelievable", die keine richtigen Eltern hat und der keiner glaubt, dass sie vergewaltigt wurde. Oder der Witwer, der in "After Live" um seine Frau trauert, plakativ trauert, damit es allen so schlecht geht wie ihm. Das Plakative ist hingegen Don Drapers Sache nicht. Hätte man sich nicht alle Folgen in einer Tour reingezogen, säße er jetzt bestimmt irgendwo herum und würde Old Fashioned trinken.

Das Schöne an diesem alltäglichen, oft sehr westlichen Elend ist, dass der Seriencharakter viel Zeit hat, sich zu entwickeln. Über Tage und Wochen lernt man sich kennen, erlebt etwas, ohne es selbst erleben zu müssen. Es ist im Grunde genommen wie mit Goethes Wilhelm Meister, wie mit Hanya Yanagiharas "Ein wenig Leben", mit selbstzerstörerischen Jonathan-Franzen-Figuren oder Donna Tartts "Der Distelfink". Nur, dass man halt nicht lesen muss. Dass man weniger geistige Energie aufbringen muss, um all die guten und all die schlechten Serien auf dem Markt zu konsumieren. Nein, man liegt einfach da und starrt vor sich hin, gebettet in einen Strom aus Geschichten.

Detailansicht öffnen Friederike Zoe Grasshoff ist Redakteurin im Meinungsressort und machte beim Schreiben dieses Textes eine unheimliche Entdeckung. Immer, wenn sie „Netflix“ schrieb, unterstrich das Korrekturprogramm das Wort in Rot und unterbreitete folgenden Vorschlag: „Entflieh“.

Wie das Kleinkind an seiner Flasche also saugt der Erwachsene an seinem Bildschirm - gluck, gluck, kommt da noch was, das mich füllt? Es kommt sehr viel: ein Papst, Untote, eine Bankerin, Mütter, Nicht-Mütter, Großdealer, Kleindealer, Roboter, Dicke, Dünne. Die Frage ist schon erlaubt, wie man das alles anschauen soll, wenn man nebenbei ein Erwerbsleben zu führen hat. Und ob es noch irgendeine Gruppe gibt, die heute keine eigene Serie bekommt. Abgesehen von den ganz großen Geschichten, die eine verbindende Kraft haben, über die Zuschauer weltweit reden und streiten - "Breaking Bad", "Game of Thrones", "Stranger Things" - zersplittert das Kollektiv in viele kleine Gruppen, viele kleine Ichs. Bunte Blasen, von freundlichen Algorithmen bereitgestellt.

Kulturoptimistisch gefragt: Vereinsamen wir also auf unseren Sofas, betäuben wir uns mit Unterhaltung, fliehen vor der schnellen, erschreckend analogen Welt da draußen - und führen Tausende Ersatzleben? Amüsieren wir uns "zu Tode", wie Neil Postman 1985 über das Fernsehen schrieb? Ja, ja, ja, ja, ja und ja.

Denn es fühlt sich gut an.