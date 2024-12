Von Christian Wernicke, Dortmund

Sidy Dramé, der älteste Bruder des Getöteten, senkt den Kopf. Und schließt die Augen. Soeben hat Thomas Kelm, Vorsitzender Richter am Landgericht Dortmund, sein Urteil gesprochen: „Die Angeklagten werden freigesprochen.“ Alle fünf Polizisten, die im August 2022 in einem Dortmunder Hinterhof beteiligt waren an dem Einsatz, bei dem am Ende ein junger Geflüchteter aus Senegal sein Leben verlor, bleiben ohne Strafe. Bereits eine Stunde nach dem Urteil begannen vor dem Gericht erste Proteste von meist linken Aktivisten.