26. Juni 2019, 14:40 Uhr Freiburger Landgericht Prozess um Gruppenvergewaltigung in Freiburg startet mit Appell

Der Fall sorgte in Freiburg und darüber hinaus für Entsetzen: Eine Gruppe junger Männer, die meisten Asylbewerber, sollen eine 18-Jährige sexuell missbraucht haben.

Vor dem Freiburger Landgericht hat nun der Prozess gegen elf Angeklagte begonnen.

Die Anklageschrift beinhaltet widerwärtige Details, doch die Verteidigung betont, dass manches davon nur schwer zu beweisen sei.

Aus dem Gericht von Thomas Hummel

Das Freiburger Landgericht musste umbauen. Der halbe Teich im Gerichtshof wurde trockengelegt und so mit Holz überbaut, dass genügend Polizeiwagen für den Transport der Angeklagten parken können. Im Schwurgerichtssaal IV haben Handwerker drei Stuhlreihen herausgesägt, obwohl der Raum unter Denkmalschutz steht. In diesem Saal hat an diesem Mittwoch der größte Prozess in der Geschichte des Landgerichts begonnen. Jedenfalls, was die Anzahl der Beteiligten betrifft. Und auch das öffentliche Interesse ist erheblich.

Auf der Anklagebank vor der Großen Jugendstrafkammer sitzen elf Männer zwischen 18 und 30 Jahren, davon acht syrische Staatsangehörige, ein Iraker, ein Algerier und ein Deutscher. Sie mussten von Haftanstalten aus ganz Baden-Württemberg angefahren werden, für jeden ist eine Extra-Zelle im Gerichtsgebäude reserviert, damit sie in den Pausen nicht miteinander kommunizieren können. Allein ihre Vorführung zum Verfahren dauert 25 Minuten. Einige der Angeklagten verbergen ihre Gesichter hinter Aktenordnern, ein Angeklagter wird von den Justizbeamten hereingeführt und schimpft dabei auf Arabisch vor sich hin.

Nachdem auch das geschafft ist, verliest der Staatsanwalt die Anklageschrift.

Tatort des Geschehens war das sogenannte Hans-Bunte-Areal in einem nördlichen Außenbezirk Freiburgs, ein Gewerbegebiet nahe einer Schnellstraße. Nachts ist es hier dunkel und einsam, im vergangenen Oktober hatte hier in einer Kellerdisko eine Techno-Party stattgefunden. Laut Staatsanwalt verkaufte der mutmaßliche Haupttäter Majd H. zusammen mit einem Mitstreiter einer damals 18-Jährigen und ihrer Freundin zwei hoch dosierte Ecstasy-Pillen. Zudem soll er der 18-Jährigen auf der Tanzfläche noch ein Wodka-Mixgetränk überreicht haben, in dem sich ein "nicht bekanntes Betäubungsmittel" befunden habe. Wenig später habe er die Frau unter dem Vorwand, ihr ein Tattoo am Oberschenkel zeigen zu wollen, nach draußen gelockt. Etwa 50 Meter vom Eingang entfernt wollte sie schließlich zurück in die Disco gehen, als er sie von hinten gepackt, ihren Rock, die Strumpfhose und Unterhose heruntergerissen und sie vergewaltigt habe.

Durch den Konsum von Drogen und Alkohol sei die Frau zunehmend hilf- und wehrlos gewesen, der 22-Jährige habe sie im Gebüsch liegen lassen und sei zurück in die Disco gegangen. Dort habe er Bekannten erzählt, dass draußen eine Frau liege, "die man ficken könne", zitiert der Staatsanwalt aus der Anklageschrift. Den zehn weiteren Angeklagten wird vorgeworfen, die Frau während der folgenden zwei bis drei Stunden sexuell missbraucht zu haben. Die 18-Jährige habe sich in ihrem Drogenrausch zwar schwach mit ihren Fingernägeln und mithilfe kleiner, im Gebüsch ergriffenen Stöckchen gewehrt, die Männer hätten sie allerdings überwältigt. So steht es in der Anklageschrift.

Freiburg war aus dem Gleichgewicht geraten

Der Fall hatte die Stadt Freiburg im Herbst aus der Balance gebracht. Wie schon zwei Jahre zuvor, als ein afghanischer Asylbewerber die 19-jährige Maria L. nachts vom Rad gestoßen, sie vergewaltigt und sterbend in den Fluss Dreisam geworfen hatte. Freiburg sieht sich selbst als weltoffen und liberal, ein Großteil der Bevölkerung hat die Flüchtlinge seit 2015 mit offenen Armen empfangen. Doch die schrecklichen Verbrechen rüttelten an diesem Selbstbild. Nach Bekanntwerden der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung, an der offenbar mehrheitlich Asylbewerber beteiligt waren, organisierte die AfD einen Protestmarsch, an dem sich 400 Menschen beteiligten. Mehr als 2000 Bewohner stellten sich entgegen. Es waren hitzige Nächte in Freiburg.

Auch die Polizei geriet unter Druck, weil gegen den Hauptangeklagten zum Tatzeitpunkt zuvor bereits ein Haftbefehl ausgestellt worden war. Es ging um schwere Körperverletzung, Nötigung und einen weiteren Vorwurf einer Vergewaltigung aus dem Jahr 2017. Weil ihn die Behörden zunächst nicht in seiner Wohnung fanden, konnte Majd H. offenbar vier Tage später die Gruppenvergewaltigung anführen.

Nach Verlesung der Anklageschrift äußerten sich zwei der elf Verteidiger und warnten eindringlich vor einer Vorverurteilung der Männer. Aufgabe des Gerichts sei es, "die Emotionen unter Kontrolle zu halten", erklärte eine Juristin. Sie beklagte eine "Sensationsberichterstattung" der Medien, die dazu geführt habe, dass ihr Mandant drei Mal die Flüchtlingsunterkunft wechseln musste, weil er jeweils verprügelt worden sei. Zudem seien einige Verteidiger bedroht worden, es habe Shitstorms gegen sie gegeben. Die Schöffen am Gericht bat sie, kühlen Kopf zu bewahren und sich nicht von Rachegelüsten leiten zu lassen.

Dabei gaben sie und ein Kollege Einblicke, warum die Beweisführung in dem Fall kompliziert werden könnte. Demnach gebe es offenbar keinen Beweis dafür, dass der Frau Betäubungsmittel oder K.-o.-Tropfen in das offene Getränk gemischt wurden. Die Frau konnte nicht alle Männer identifizieren, ebenso fanden die Ermittler nicht von allen DNA-Spuren. Manches beruhe "auf Hören-Sagen" oder auf Gerüchten in den sozialen Medien, kritisierte ein Anwalt. Die Anwältin deutete Zweifel an, ob die Angeklagten angesichts des Zustands der 18-Jährigen deren Willen erkennen konnten. Daraufhin geht ein Grummeln durch die Reihen der Prozessbesucher. Es war das erste und vermutlich nicht das letzte Mal im Zuge dieses Verfahrens, dass im Saal so etwas wie Empörung zu vernehmen war.