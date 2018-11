6. November 2018, 18:07 Uhr Baden-Württemberg Freiburg: Die verunsicherte Stadt

Vor zwei Jahren wurde in Freiburg eine Studentin ermordet, jetzt haben mindestens acht Männer eine Frau vergewaltigt. Dort fragt man sich nun: Was läuft schief?

Von Thomas Hummel

Abends in Freiburg, Straßenbahnlinie 4 Richtung Altstadt. Zwei junge Paare steigen ein, unterhalten sich. "Fühlt ihr euch sicher in Freiburg?", fragt eine der Frauen in die Runde. Vor drei Wochen ist eine 18-Jährige nach einem Discobesuch in ein Gebüsch gezerrt und vermutlich von acht Männern hintereinander vergewaltigt worden, vielleicht waren es sogar mehr. Jetzt ist deshalb angeblich mehr Polizei in der Stadt unterwegs. Es sei ein komisches Gefühl, "und das hier in Freiburg", sagt die Frau. Am Bertoldsbrunnen in ...