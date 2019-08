7. August 2019, 13:29 Uhr Freiburg Pfadfinderbetreuer wegen hundertfachen Kindesmissbrauchs angeklagt

Ein Pfadfinderbetreuer soll sich im Laufe von acht Jahren an vier Jungen, die zwischen sieben und 14 Jahre alt waren, fast 700 Mal vergriffen haben.

Nicht alle der Jungen lernte er bei den Pfadfindern kennen.

Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Ein Pfadfinderbetreuer ist in Freiburg wegen hundertfachen sexuellen Missbrauchs angeklagt worden. Der 41-Jährige soll sich zwischen 2010 und 2018 an vier Jungen vergangen haben, so die Staatsanwaltschaft Freiburg. Ihm werden 696 sexuelle Übergriffe zur Last gelegt. Die Jungen seien zum Zeitpunkt der Übergriffe zwischen sieben und 14 Jahre alt gewesen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Dem 41-Jährigen wird vorgeworfen, bei den Pfadfindern einen anfangs sieben Jahre alten Jungen in 131 Fällen schwer sexuell missbraucht haben. In einem weiteren Fall soll er einen zu Beginn der Taten achtjährigen Jungen in fünf Fällen sexuell missbraucht und in neun Fällen schwer sexuell zu missbraucht haben. Auch diesen Jungen habe er im Rahmen seiner Arbeit bei einer Pfadfindergruppe kennengelernt. Diese Taten sollen zwischen 2010 und 2013 passiert sein.

Zwischen Januar 2014 und Februar 2017 werden dem einstigen Betreuer weitere 480 Fälle des sexuellen Missbrauchs sowie 69 Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs zur Last gelegt. Das Opfer in diesen Fällen sei zu Beginn der Taten elf Jahre alt gewesen. Später soll der Angeschuldigte sich an einem Jungen vergangen haben, den er auf einem Campingplatz nahe Freiburg kennengelernt habe.

Die Ermittler kamen auf die Spur des Verdächtigen, nachdem die Mutter eines heute 17-Jährigen Anzeige erstattet hatte. "Er hat sich die Kinder gezielt ausgesucht", sagte Chefermittler Mathias Kaiser. Er habe sie unter Druck gesetzt. "Es kam pro Opfer zu mehreren Übergriffen wöchentlich." Die Kinder seien bis heute schwer traumatisiert, sie litten unter "enormen, psychischen Belastungen".

Bei dem Mann handelt es sich um einen früheren Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde Staufen, bestätigte die Evangelische Landeskirche in Baden im Mai, als die Fälle bekannt wurden. Er arbeite aber seit mehreren Jahren nicht mehr dort.

Staufen, eine knapp 8300 Einwohner zählende Stadt südlich von Freiburg, war zuletzt durch den jahrelangen Missbrauch eines Kindes überregional in den Schlagzeilen. Ein heute zehn Jahre alter Junge war von seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten Männern zum Vergewaltigen überlassen worden. Mit diesem Verbrechen habe der jetzige Fall aber nicht zu tun, so die Ermittler.