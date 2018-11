30. November 2018, 11:42 Uhr Gruppenvergewaltigung in Freiburg Neunter Tatverdächtiger festgenommen

An der Hans-Bunte-Straße liegt die Freiburger Diskothek, in der sich das Opfer und der Hauptverdächtige vor der Vergewaltigung aufhielten.

Der Polizei zufolge fanden sich Spuren des jungen Mannes an der Kleidung des Opfers. Nach einem weiteren Verdächtigen wird noch gesucht.

Im Fall der Freiburger Gruppenvergewaltigung hat die Polizei einen neunten Tatverdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 18 Jahre alten Mann aus Syrien, sagte eine Polizeisprecherin.

Spuren von ihm seien an der Kleidung des Opfers gefunden worden. Über den Abgleich mit einer von ihm freiwillig abgegebenen Speichelprobe seien die Ermittler auf seine Spur gekommen. Der Mann sei am Donnerstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft bei Freiburg festgenommen worden. Der Polizei sei er bereits wegen Gewalttaten, Drogendelikten und Beleidigung bekannt gewesen. Zuvor hatte die Bild darüber berichtet.

Mitte Oktober war den Ermittlern zufolge eine 18-Jährige in Freiburg nach einem Discobesuch von mehreren Männern vergewaltigt worden. Acht Männer wurden danach festgenommen. Bei den zunächst Festgenommenen handelt es sich den Angaben zufolge um sieben Syrer im Alter von 19 Jahren bis 29 Jahren und einen 25 Jahre alten Deutschen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Zusätzlich suchte die Polizei nach zwei unbekannten Männern, von denen DNA-Spuren gefunden worden. Der nun Festgenommene sei einer von ihnen. Der zweite sei noch unbekannt, nach ihm werde weiterhin gesucht.