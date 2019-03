1. März 2019, 18:04 Uhr Freiburg Weitere Anklagen nach Gruppenvergewaltigung

Die Staatsanwaltschaft klagt neben zwei Haupttätern acht weitere Männer an. Ihnen wird Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt.

Die Staatsanwaltschaft hat im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg Anklage gegen acht weitere Verdächtige erhoben. Der Spiegel berichtet, den Angeklagten werde Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Vor zwei Wochen war bereits gegen den 22-jährigen mutmaßlichen Haupttäter und einen 23-Jährigen Anklage erhoben worden.

Ihnen wird vorgeworfen, im vergangenen Oktober eine 18-Jährige in der Nähe eines Clubs in Freiburg vergewaltigt zu haben. Gegen Mitternacht soll die Frau den Ermittlungen der Polizei zufolge in Begleitung des 22-Jährigen die Disco verlassen haben. In einem nahegelegenen Gebüsch habe er sie dann vergewaltigt. Dann sei er in die Disco zurückgegangen und habe weitere Männer gerufen, die sich im Anschluss ebenfalls an der Frau vergangen hätten und nun ebenfalls angeklagt werden.

Der Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung hatte bundesweit Aufsehen erregt. Wegen des Ausmaßes der Tat selbst, aber auch wegen der Tatsache, dass sich die mutmaßlichen Täter als Flüchtlinge im Land aufhielten.