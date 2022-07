Interview von Anna Fischhaber

In einem Freibad in Berlin-Neukölln eskaliert ein Streit an der Rutsche, einer jungen Frau wird mit einer Wasserpistole die Nase gebrochen, dann sollen bis zu 250 Badegäste die Polizei bedrängt haben. Es ist nicht der erste Tumult am Beckenrand in diesem Jahr, der Boulevard und einige Bademeister fordern bereits mehr Sicherheit auf der Liegewiese. Albert Scherr, 63, ist so etwas wie ein Freibadexperte. Der Soziologieprofessor lehrt an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und hat zu Jugend und Migration geforscht - und zu Konflikten im öffentlichen Raum.