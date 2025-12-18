Sie trafen sich in einer Wohnung am Stadtrand von Baden-Baden. Er kam aus der Schweiz und hatte nicht viel Zeit, höchstens eine Stunde, weil er später an diesem 18. Juli 2023 mit Freunden in einer Schänke verabredet war. Sie holte eine Flasche Sekt und bereitete Häppchen vor, Cracker belegt mit Lachs. Sie wollte ihn um einen Gefallen bitten, so erzählte sie es gut zwei Wochen später in einer richterlichen Vernehmung.