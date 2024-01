Von René Hofmann

Die Rede war Uli Hoeneß wichtig. Das war zu merken, schon lange vor der Rede. In den Tagen, die zwischen der Todesnachricht und der Gedenkfeier in der Allianz-Arena lagen, hatten viele Wegbegleiter viel über Franz Beckenbauer gesagt. Hoeneß hatte wenig gesagt. Er hatte Anlauf genommen für diese Minuten am Freitagnachmittag, die mit einem Räuspern begannen und mit den Sätzen endeten: "Um ehrlich zu sein, du fehlst mir sehr. Ruhe in Frieden. In einem Frieden, den du leider in den letzten Jahren nicht in der Form genug bekommen hast, die du verdient gehabt hättest." Es folgte: Applaus.