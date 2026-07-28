Zum Hauptinhalt springen

Waldbrände in Frankreich„Die ganze Stadt wurde evakuiert, und ich habe es verschlafen“

Lesezeit: 7 Min.

Dieses Foto hat Rebecca Papin am Donnerstagabend in Biscarrosse gemacht.
Dieses Foto hat Rebecca Papin am Donnerstagabend in Biscarrosse gemacht. Rebecca Papin

Hunderttausende mussten sich vor den Bränden in Frankreich in Sicherheit bringen. Hier erzählen Urlauber und Anwohner von ihrem Bangen und ihrer Flucht, die sie manchmal in noch gefährlichere Gebiete führte.

Protokolle von Ann-Kathrin Eckardt, Marcel Laskus und Kerstin Lottritz

SZ bei Google bevorzugen

2500 Feuerwehrleute, 18 Löschflugzeuge und 1500 Soldaten sind im Einsatz, um die Waldbrände rund um Bordeaux im Südwesten Frankreichs einzudämmen. In der beliebten Urlaubsregion ist bereits jetzt eine Fläche so groß wie die Stadt Köln abgebrannt. Mehr als 220 000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, darunter auch viele Touristen. Die Flammen sind derzeit unter Kontrolle, doch nun naht eine neue Hitzewelle. Die Trockenheit könnte die Brände erneut anfachen. Der Zusammenhalt ist groß, die Belastung für die Menschen vor Ort aber enorm.

Zur SZ-Startseite

Brände in Frankreich
:Das Godzilla-Feuer

Die Gesellschaft zittert, Amtsinhaber verzichten sogar auf die Simulation von Kontrolle, und das Monster entfaltet ungerührt sein Chaos. Über die Brände in Frankreich und das soziale Vertrauen, das überraschend intakt bleibt.

SZ PlusVon Nils Minkmar

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite