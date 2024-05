Von Oliver Meiler, Paris

Der brutale Überfall auf einen Gefangenentransport wühlt die Franzosen auf, und in diesem Fall ist die pauschalisierende Formulierung wohl nicht übertrieben. Am Dienstagmorgen, kurz nach elf Uhr, hat ein Überfallkommando mit mutmaßlich vier bewaffneten Mitgliedern den Bus angegriffen, in dem ein berüchtigter Häftling von einem Gefängnis in ein anderes oder zu einem Gerichtstermin verlegt werden sollte - mitten auf der Autobahn, auf der A 154 im Departement Eure, vor einer Mautstation.