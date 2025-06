145 Menschen haben landesweit Anzeige erstattet, weil sie auf dem beliebten Straßenmusikfest mit Spritzen gestochen worden seien. Nun fragt sich das Land: Was steckt hinter den rätselhaften Attacken?

Von Kathrin Müller-Lancé

Der 21. Juni ist in Frankreich nicht nur der längste Tag des Jahres, sondern auch der Tag, an dem in den Straßen und Plätzen im ganzen Land musiziert wird, gratis für alle. Selbst Präsident Emmanuel Macron öffnete die Gitter zum Hof des Élysée-Palasts – für eine karibische Band. Die Fête de la Musique ist eine Institution im Nachbarland, der eifrige damalige Kulturminister Jack Lang hatte das Musikfest Anfang der Achtzigerjahre eingeführt, um die Kultur zu demokratisieren. Inzwischen wurde es nach halb Europa exportiert.