Von Oliver Meiler, Paris

Der Prozess gegen Joël Le Scouarnec erfährt eine entscheidende Wende – durch den Angeklagten selbst. Der frühere Chirurg, heute 74 Jahre alt, hat im Gespräch mit einem seiner Anwälte alle sexuellen Straftaten an 299 zumeist minderjährigen mutmaßlichen Opfern eingestanden, die ihm im Verfahren am Gericht von Vannes in der Bretagne angelastet werden.