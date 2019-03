14. März 2019, 18:46 Uhr Frankreich Ölteppich bedroht Küste

Nach dem Untergang eines Schiffs versucht Frankreich, eine Ölkatastrophe zu verhindern.

Nach dem Untergang des Containerschiffs Grande America in der Biskaya treiben mittlerweile zwei Ölteppiche auf die französische Küste zu. Es sollten vier Schiffe eingesetzt werden, um das aus dem Frachter ausgelaufene Schweröl abzupumpen, sagte Umweltminister François de Rugy am Donnerstag. Die erste verunreinigte Zone soll etwa 13 Kilometer lang und 7 Kilometer breit sein, der zweite Teppich rund 9 Kilometer lang und ebenfalls 7 Kilometer breit. Beide seien etwa 20 Kilometer voneinander entfernt. Frankreich will mit allen Mitteln eine Ölkatastrophe an seiner Atlantikküste verhindern. "Wir bereiten uns vor", versicherte de Rugy. Der Ölteppich könnte seiner Einschätzung nach bereits am Sonntag oder Montag die Küste erreichen