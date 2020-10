Frankreich:Tote und Verletzte bei Messerattacke in Nizza

Tote und Verletzte bei Messerattacke in Nizza

Polizisten sichern die Gegend um die Kirche Notre-Dame in Nizza.

Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Kirche Notre-Dame ereignet, berichtete der Nachrichtensender BFMTV am Donnerstag. Die Polizei bestätigte die Todesfälle und riet, den Bereich zu meiden.

Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi vermutet ein terroristisches Motiv hinter der Attacke und erklärte, der mutmaßliche Täter sei bereits festgenommen worden. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sagte, die polizeiliche Untersuchung des Vorfalls dauere an. Im Ministerium gebe es eine Krisensitzung.

Minister Darmanin hatte mehrfach von einer hohen Terrorgefahr im Land gewarnt. Erst vor zwei Wochen war ein Lehrer in einem Vorort von Paris enthauptet worden. Das Verbrechen hatte im ganzen Land Entsetzen ausgelöst. Es waren Zehntausende auf die Straße gegangen, um sich solidarisch zu zeigen. Präsident Emmanuel Macron hatte nach dem Tod Lehrers, der in einer Unterrichtsstunde über Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte, eine harte Haltung gegenüber Islamismus eingenommen.

Zuletzt hatte der Karikaturenstreit zwischen Frankreich und der Türkei für weiteren Zündstoff gesorgt. Die Titelseite der Satirezeitschrift Charlie Hebdo zeigte am vergangenen Mittwoch einen leicht bekleideten türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, wie er das Gewand einer verschleierten Frau anhebt. "Ohh! Der Prophet!", steht in einer Sprechblase. Die Seite ist betitelt mit den Worten: "Erdoğan - privat ist er sehr lustig".

Erdoğan reagierte sehr deutlich. Seine Traurigkeit und sein Zorn rührten nicht von der "widerlichen Attacke" auf seine Person, sondern daher, dass Charlie Hebdo die Quelle unverschämter Attacken auf seinen "lieben Propheten" sei, sagte er im Parlament. An Frankreich und weitere europäische Staaten gerichtet sagte er mit Blick auf die koloniale Vergangenheit: "Sie sind Mörder!"

Nach einer beleidigenden Äußerung Erdoğans gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron hatte Paris zuvor seinen Botschafter aus Ankara zu Konsultationen zurückgerufen und festgehalten, dass Ankara zu einem Boykott französischer Waren aufrief. Erdoğan hatte Macron eine feindselige Haltung gegenüber dem Islam und Muslimen vorgeworfen und dabei dessen psychische Verfassung infrage gestellt.