Bei einem Überfall auf einen Luxus-Juwelier in Paris haben unbekannte Täter eine Millionenbeute gemacht. Drei Männer seien am Samstag mit Motorrädern vor dem Juwelier am Place Vendôme im Zentrum von Paris vorgefahren, berichtet die Zeitung Le Parisien. Während einer der Täter Wache schob, seien die beiden anderen in das Geschäft gegangen, wobei einer den Wachmann mit einer Waffe auf den Kopf schlug und außer Gefecht setzte. Anschließend hätten die Männer so viele Schmuckstücke wie möglich zusammengerafft und seien auf den Motorrädern davongebraust. Während des Überfalls waren rund ein Dutzend Beschäftigte und einige Kunden in dem Geschäft. Bei einem Überfall auf denselben Juwelier hatte eine Gruppe von Tätern im September 2021 Schmuckstücke im Wert von rund zehn Millionen Euro erbeutet.