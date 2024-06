Ein Fall von sexualisierter Gewalt unter Kindern löst in Frankreich Entsetzen aus, nicht nur wegen des jungen Alters des Opfers und der Tatverdächtigen. Offenbar spielte es auch eine Rolle, dass das Mädchen Jüdin ist.

Von Oliver Meiler, Paris

Die Geschichte einer schrecklichen und schrecklich traurigen, womöglich antisemitischen Tat wühlt Frankreich auf. In Courbevoie, einer Banlieue im Westen von Paris, sollen Jugendliche im Alter von zwölf und 13 Jahren ein zwölfjähriges jüdisches Mädchen vergewaltigt haben. Die Familie des Mädchens hat sofort Anzeige bei der Polizei erstattet. Die ärztlichen Untersuchungen zeigten laut Medienberichten, dass die Version des Mädchens stimmten. Die drei mutmaßlichen Täter sind inzwischen festgenommen worden und sitzen in Untersuchungshaft. Gegen zwei ist ein Verfahren eingeleitet worden; beim dritten ist die Rolle nicht klar, er muss der Justiz als Zeuge zur Verfügung stehen. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Nanterre bestätigte einen entsprechenden Bericht der Zeitung Le Parisien.