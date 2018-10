17. Oktober 2018, 17:48 Uhr Frankreich Lebenslänglich für Mordauftrag an Milliardärin

Mitarbeiter der Spurensicherung arbeiten am Pkw, in dem die monegassische Milliardärin Helene Pastor und ihr Chauffeur in Nizza erschossen wurden.

Die monegassische Milliardärin Hélène Pastor war vor vier Jahren in ihrem Auto erschossen worden. Nun wurde ihr Schwiegersohn dafür verurteilt.

Gut vier Jahre nach dem Mord an der monegassischen Milliardärin Hélène Pastor ist ihr Schwiegersohn zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Aix-en-Provence sprach den Polen Wojciech Janowski am Mittwoch schuldig, die Tötung der damals 77-Jährigen in Auftrag gegeben zu haben.

Janowski hatte die Tat zuvor über seinen Anwalt gestanden. Pastor war im Mai 2014 nach Verlassen eines Krankenhauses in Nizza in ihrem Auto niedergeschossen worden und später ihren schweren Verletzungen erlegen. Auch ihr Fahrer wurde getötet. Die Tat sorgte in Monaco und über die Grenzen des Fürstentums hinaus für Entsetzen.Janowski ist der frühere Lebensgefährte von Pastors Tochter Sylvia und war lange Jahre polnischer Honorarkonsul in Monaco. Er hatte die Tat zunächst gestanden, sein Geständnis dann aber widerrufen. In dem Prozess erklärte sein Anwalt nun, er habe den Mord in Auftrag gegeben. Allerdings habe es Janowski nicht auf das Vermögen der Milliardärin abgesehen gehabt, sondern habe seine Lebensgefährtin Sylvia vor ihrer tyrannischen Mutter schützen wollen.

Zu lebenslänglicher Haft wurden auch der Todesschütze und ein Komplize verurteilt. Der Sporttrainer Janowskis, der den Mord organisiert hatte, muss für 30 Jahre ins Gefängnis.