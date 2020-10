Heftiger Sturm in den Pyrenäen

Frankreichs Wetterdienst warnt vor einem heftigen Sturm in den Pyrenäen. Ab Dienstagabend rechnen die Meteorologen mit stürmischen Böen von bis zu 200 Kilometern pro Stunde in den Bergen. Das Tief "Barbara" soll sich dann in Richtung Ärmelkanal bewegen und abflauen.

Erst vor wenigen Wochen war Südfrankreich von einem heftigen Unwetter heimgesucht worden. Überschwemmungen und Schlammlawinen hatten im Bergland über der französischen Küstenmetropole Nizza schwere Schäden angerichtet. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben.