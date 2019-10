Ein Mitarbeiter der Pariser Polizeipräfektur hat am Donnerstagmittag vier Menschen getötet. Der Angriff ereignete sich zwischen 12.30 und 13 Uhr in den Räumen der Polizeipräfektur, im Zentrum von Paris, auf der Île de la Cité. Der Täter war mit einem Messer bewaffnet und tötete eine Frau und drei Männer. Eine weitere Frau verletzte er schwer. Ein Polizist, der Zeuge der Tat wurde, erschoss mit seiner Dienstwaffe den Angreifer.

Die Île de la Cité, auf der sich auch die Kathedrale Nôtre-Dame befindet, wurde weiträumig abgesperrt. Um 14.30 Uhr trafen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Premierminister Édouard Philippe und Frankreichs Innenminister Christophe Castaner am Tatort ein, um, so heißt es aus dem Élysée, den Mitarbeitern der Präfektur "ihre Unterstützung und Solidarität" zu versichern.

Loïc Travers von der Polizeigewerkschaft "Alliance police nationale" sagte lokalen Medien, dass der Angreifer seit 20 Jahren bei der Polizei angestellt war. Es habe sich um einen "an sich vorbildlichen" Kollegen gehandelt, über den es keine Beschwerden gegeben habe. Der Mann arbeitete in der Verwaltungsabteilung. Innenminister Castaner sagte bei seinem Besuch am Tatort, dass der Täter 45 Jahre alt gewesen sei.

Die Polizeipräfektur ist zuständig für die Sicherheit in der Stadt Paris und in den umliegenden Départements. In der Präfektur wird auch zu sensiblen Themen wie Terrorismus ermittelt. Um in die Räume zu gelangen, in denen der Angriff stattfand, benötigt man einen speziellen Mitarbeiterausweis, der es ermöglicht, die Sicherheitsschranken zu passieren. Bei der Tatwaffe soll es sich um ein Messer mit Keramikklinge gehandelt haben, das der Angreifer unbemerkt an den Metalldetektoren der Polizeipräfektur vorbeischleuste.

Der Übersetzer Emery Siamandi hielt sich zur Tatzeit in der Polizeipräfektur auf und wurde Zeuge des Angriffs. Er wurde von lokalen Medien zum Tathergang befragt. "Ich habe Schüsse gehört. Menschen brachen weinend zusammen. Da wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert ist." Es gab in Frankreich bisher keinen vergleichbaren Fall, in dem ein Polizist seine Kollegen angreift und tötet.

Beim "Marsch der Wut" waren Tausende Polizisten mitgelaufen

Über das Motiv des Angreifers liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittler gaben am Donnerstagnachmittag an, dass "interne Konflikte" als Motiv untersucht werden. Am Donnerstag war eine Hausdurchsuchung der Wohnung des Täters angeordnet worden, seine Frau wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Denis Jacob, Generalsekretär der Polizeigewerkschaft CFDT sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender BFM, dass es sich auch um eine Tat handeln könne, die "die Malaise" der Polizei zeige. "Wir klagen seit Jahren darüber, dass es innerhalb der Polizei keine ausreichende Hilfe für Kollegen in psychischen Krisen gibt."

Am Mittwoch waren in Paris Tausende Polizisten auf die Straße gegangen, um an einem sogenannten "Marsch der Wut" teilzunehmen. Laut Polizeigewerkschaften beteiligten sich 27 000 Beamte an der Demonstration. Der Protestzug wurde von 52 Polizisten angeführt, die weiße Masken trugen. Diese Masken sollten die 52 Beamten symbolisieren, die sich seit Beginn des Jahres das Leben genommen haben. In Frankreichs Polizei liegt die Suizidrate seit Jahren über dem nationalen Durchschnitt. Seit 20 Jahren hatte es keine so großen Protest der Polizisten gegeben wie am Mittwoch. Die Beamten forderten bessere Arbeitsbedingungen und weniger Überstunden. Die Serie islamistischer Anschläge 2015 und die monatelangen Proteste der sogenannten Gelbwestenbewegung im vergangenen Winter hatten zu einer außergewöhnlich starken Belastung der Polizei geführt. Bereits vor Beginn der Gelbwestenproteste, Ende 2017, hatten Frankreichs Polizisten 21,82 Millionen nicht abgebauter Überstunden angesammelt. Innenminister Castaner hatte im April dieses Jahres eine spezielle Notfallstelle für suizidgefährdete Polizisten eingerichtet. Er kündigte außerdem an, 1400 neue Stellen zu schaffen.