13. August 2019, 18:58 Uhr Frankreich Drei Kinder sterben bei Bootsunglück

Im Ärmelkanal kippt ein Boot um. Die Ursache ist noch unklar.

Der Tod dreier Kinder bei einem Bootsunglück in der Normandie hat in der Urlaubsregion Bestürzung ausgelöst. "Wir sind alle schockiert, traumatisiert. Es ist eine Tragödie für die Familien", sagte der Bürgermeister von Agon-Coutainville, Christian Dutertre, dem Sender BFMTV. Das Boot mit drei Erwachsenen und drei Kindern an Bord kippte am Montagnachmittag rund 800 Meter vor der Küste von Agon-Coutainville im Ärmelkanal aus noch unbekannten Gründen um. Die Kinder seien in der Kabine des Boots gewesen, nachdem das Schiff einen Motorschaden erlitten hatte, hieß es.

Als das Boot kenterte stürzten die Erwachsenen ins Wasser und erlitten leichte Verletzungen. Für die Kinder jedoch kam jede Hilfe zu spät.