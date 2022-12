"Antifa - Das Spiel": ein Verkaufsschlager in Frankreich.

Von Kathrin Müller-Lancé, Paris

Weihnachtszeit ist Spielezeit. In der Regel ist es mit der Harmonie spätestens dann vorbei, wenn der Erste unterm Tannenbaum zu wenig Augen gewürfelt oder die falsche Karte gezogen hat. In Frankreich findet der große Krach dieses Jahr schon früher statt, pünktlich zum Start der Adventszeit, und er dreht sich um ein Gesellschaftsspiel mit dem wenig besinnlichen Titel "Antifa".

Zuerst beschwerten sich in der vergangenen Woche Politiker des extrem rechten Rassemblement National (RN) auf Twitter über das Spiel - beziehungsweise vor allem über den Händler Fnac, der das Spiel im Programm hatte. "Skandalös" und "peinlich", war da zu lesen. Ein Abgeordneter stellte sich das Spiel so vor: "Feld 1: Ich besetze eine Uni; Feld 2: Ich verprügele einen rechten Aktivisten." Auch die Polizeigewerkschaft SCPN war nicht erfreut und kritisierte, das Spiel setze die Antifa in Szene, die bei Demonstrationen durch Gewalt und Zerstörung auffalle.

"Wir haben feststellen können, dass es nichts enthält, was es rechtfertigen würde, es nicht zu verkaufen."

Der Händler Fnac reagierte - wie es Tradition hat im Kontext der Debatte um eine "Cancel-Kultur" - mit eindeutiger Uneindeutigkeit. Erst verkündete er, dass er das Nötige tun werde, um das Spiel aus dem Programm zu nehmen. Als ihm von linker Seite vorgeworfen wurde, dass er auch "Mein Kampf" verkaufe und Bücher des rechten Verschwörungsideologen Renaud Camus, ruderte er wieder zurück und teilte zwei Tage später mit: "Wir haben uns die Zeit genommen, um den Inhalt des Spiels eingehend zu prüfen [...]. Und wir haben feststellen können, dass es nichts enthält, was es rechtfertigen würde, es nicht zu verkaufen."

Das Hin und Her löste eine vorweihnachtliche polémique aus, Franceinfo, Le Monde, Le Figaro berichteten. Die Zeitung Le Parisien spielte das Spiel nach: "Antifa" besteht aus einem Würfel und aus Karten, jeder Mitspieler schlüpft in eine Rolle, etwa "Martine, die Gewerkschafterin" oder "Alex, der Hitzkopf". Sodann geht es darum, auf Ereignisse zu reagieren: eine Abtreibungsdemo von Katholiken, den Auftritt eines antisemitischen Komikers, die Wahlkampfveranstaltung einer nationalistischen Politikerin. Es stehen Gegenmaßnahmen wie "Plakatekleben" und "Benefizkonzert" zur Auswahl, zwischendurch gibt es bessere Überraschungen ("vegane Kantine") und schlechtere ("Heiserkeit").

"Die Dimension der Debatte hat uns schon überrascht", sagt Charlotte Dugrand vom Verlag Libertalia, der das Spiel herausgibt. Denn "Antifa" gibt es schon seit mehr als einem Jahr, im November hat der Verlag eine neue Version veröffentlicht, die statt 30 Minuten 90 Minuten dauert. Erst dann kam die große Protestwelle. Dass man an dem Spiel Anstoß nehmen kann, versteht Dugrand nicht: "Natürlich geht es darum, gegen rechts zu kämpfen, aber das Spiel ruft an keiner Stelle zu Gewalt auf."

Inzwischen hat sich das ereignet, was man auf Wikipedia unter dem Eintrag "Streisand-Effekt" nachlesen kann. Die amerikanische Sängerin verklagte einst einen Fotografen, weil auf dessen Luftaufnahmen ihr Haus zu sehen war. Das Foto, das vorher niemanden interessiert hatte, verbreitete sich erst durch die Klage überall. Die 4000 Exemplare, die der Verlag vom "Antifa"-Spiel herausgegeben hat, sind inzwischen ausverkauft.