Der Junge, der in den Bergen verschwand

Vor neun Monaten ging der zweieinhalbjährige Émile in den Alpen der Provence verloren, Frankreich bangte um das Kind. Nun wurden seine sterblichen Überreste gefunden. Doch Fragen bleiben: War es ein Unfall, war es Mord?

Von Oliver Meiler, Paris

Ein Schicksal samt Mysterium bestürzt die Franzosen, es zerreißt ihnen das Herz. Es ist das Schicksal des "petit Émile", des kleinen Emil, so nennen ihn die französischen Medien. An Ostern hat eine Wanderin in den Alpen der Provence, hoch über dem Weiler Haut Vernet, wo der zweieinhalb Jahre alte Émile im vergangenen Sommer verschwunden war, scheinbar spurlos, einen Kinderschädel und einige Zähne gefunden. Die Knochen wurden schnell nach Lyon geflogen, die Gentests brachten traurige Gewissheit: Es sind Émiles.