Von Oliver Meiler

Es gab Zeiten, da wählten die Franzosen Jahr für Jahr einen bärtigen katholischen Priester in einer braunen Soutane mit Baskenmütze zur beliebtesten Persönlichkeit im Land, und zwar weit über die Religion hinaus. „L’Abbé Pierre“, der Priester Pierre also, der bürgerlich Henri Grouès hieß, war ein Kämpfer für die Armen und die Obdachlosen, für die Randständigen der Gesellschaft. Er war ein Synonym dafür. Seine Appelle wurden von den Franzosen auch deshalb erhört, weil seine Moral über allem zu stehen schien, er war so etwas wie das gute Gewissen des Landes. Als er 2007 im Alter von 94 Jahren starb, veranstaltete die Republik eine nationale Hommage für den Mann, eine staatliche Verneigung. Politiker aller Lager ehrten ihn. Sie hofften wohl, dass sie ein bisschen von dessen Aura abbekamen.