Was ging in Habte A. vor, bevor er eine Mutter und ihr Kind vor den Zug stieß? Zwei Polizistinnen berichten, wie der Mann nach der Festnahme wirkte und was sich aus den Überwachungsvideos im Bahnhof herauslesen lässt.

Von Marija Barišić, Frankfurt

"Ich bin aus der Schweiz, wollte mich selbst umbringen, habe irgendwas im Kopf". Das soll Habte A. zur Polizistin gesagt haben, als diese ihn am 29. Juli 2019 in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofes festnimmt und zur Polizeiwache fährt. Etwa anderthalb Stunden vor seiner Verhaftung soll A. eine Mutter und ihren achtjährigen Sohn an Gleis 7 vor einen einfahrenden Zug geschubst haben. Die Mutter konnte sich in letzter Sekunde retten, ihr Sohn wurde vom Zug überrollt und starb.

Habte A., 41, eritreischer Staatsbürger, dreifacher Vater, lebte seit seit 2006 in der Schweiz. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag, versuchten Totschlag und Körperverletzung vor, doch der Angeklagte könnte schuldunfähig sein. Ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten hat bei A. eine schizophrene Psychose diagnostiziert. Zum Tatzeitpunkt habe er unter Verfolgungs- und Fremdsteuerungswahn gelitten. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb keine Gefängnisstrafe, sondern die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie beantragt.

Für den Prozess hat das Frankfurter Landgericht sechs Verhandlungstage angesetzt, Donnerstag ist Tag zwei. Zunächst sagt eine Sachbearbeiterin der Polizei aus. Sie berichtet über die Auswertung der Videoaufzeichnungen, die am Tag der Tat von der Bundespolizei sichergestellt und an sie übergeben worden seien.

Ein ganzer Bereich des Bahnhofs sei eine "blinde Ecke"

Von den insgesamt 61 Überwachungskameras, die am Frankfurter Hauptbahnhof angebracht sind, seien an diesem Tag etwa zehn defekt gewesen. Von den übrigen 50 seien zudem "sehr viele" irrelevant für die Tat gewesen. Ein ganzer Bereich des Bahnhofs sei gar nicht bewacht und somit eine "blinde Ecke", so die Sachbearbeiterin. Das Tatgeschehen selbst sei auf keiner Kamera aufgezeichnet worden, obwohl es sich auf einem Bahnsteig abgespielt habe, der prinzipiell videoüberwacht wird. Die Kamera sei aber offensichtlich auf einen anderen Teil des Bahnsteiges gerichtet gewesen, weshalb auf dem Video nur die Reaktionen der Passanten zu erkennen seien.

Auf den Aufnahmen, die in anderen Teilen des Gebäudes gemacht wurden, sei zu erkennen, dass der Beschuldigte sich schon Stunden vor der Tat auf dem Bahnhof befunden habe. Er sei ziellos vom Nord- zum Südausgang geschlendert. Erkannt habe ihn die Sachbearbeiterin an seinem olivfarbenen T-Shirt und seinem "verlangsamten Gangbild". Auf den Bildern, die vor Gericht auf eine Leinwand projiziert wurden, ist der Beschuldigte mit Händen in den Hosentaschen zu sehen.

Nach der Sachbearbeiterin wird außerdem die 30-jährige Polizistin vernommen, die den Beschuldigten kurz nach der Tat festgenommen haben soll. Sie erzählt, dass der Mann "sofort die Hände gehoben" und sich habe festnehmen lassen. Auf dem Polizeirevier habe man festgestellt, dass der Verdächtige "verhältnismäßig viel Bargeld" in den Hosentaschen mit sich führte: 1500 US-Dollar, 500 Euro und 700 Schweizer Franken. Auf dem Weg in die Gefängniszelle habe er "ruhig und in sich gekehrt gewirkt" und der Polizistin gesagt: "Wäre besser, dass ich tot wäre, als dass ich den Jungen geschoben habe, es tut mir leid."