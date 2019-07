29. Juli 2019, 12:08 Uhr Frankfurt Hauptbahnhof Kind von ICE überfahren

Über den Zustand des Kindes ist nichts bekannt. Auch die Umstände sind bisher unklar, allerdings wurde eine Person festgenommen.

Im Hauptbahnhof von Frankfurt am Main hat es am Montag einen Zwischenfall mit einem Kind gegeben. Das Kind sei nach ersten Erkenntnissen auf die Gleise geraten und offenbar von einem einfahrenden Zug überrollt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag.

Die genauen Umstände waren zunächst noch unklar. Es wurde jedoch ein Mann festgenommen. Der Hessenschau zufolge wird er von der Polizei verdächtigt, das Kind vor den einfahrenden ICE gestoßen zu haben. Am Hauptbahnhof sei es zu einem "massiven Polizeieinsatz" gekommen. Wie es dem Kind geht, war zunächst unklar.

Aktuell läuft am #HBF #Frankfurt eine Rettungsaktion. Wir sind mit einem Großaufgebot ein Einsatzfahrzeugen vor Ort. ^tka — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) July 29, 2019

Auch auf den Bahnverkehr hatte der Vorfall Auswirkungen. Vier Gleise seien gesperrt worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.