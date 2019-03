15. März 2019, 18:56 Uhr Frankfurt-Stuttgart Skorpion im Zug

Ein Passagier hat möglicherweise einen Skorpion von einer seiner Reisen nach Deutschland gebracht.

Im Zug von Frankfurt am Main nach Stuttgart hat ein Passagier einen Skorpion entdeckt. Das etwa drei Zentimeter lange Tier lief über seinen Oberkörper, teilte die Bundespolizei mit. Vermutlich war es während einer Indienreise in den Rucksack des Mannes gelangt und als blinder Passagier nach Deutschland gereist. Der Mann fing das Tier mit einem Kaffeebecher. Am Stuttgarter Hauptbahnhof gab er es der Polizei, die es dem Tiernotdienst übergab. Kurz nach seiner Einlieferung in eine Tierhandlung starb der Skorpion.