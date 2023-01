Frank Hanebuth im November 2022 vor dem Landgericht Hannover. Der frühere "Hells Angels"-Boss wurde wegen Nötigung und Beihilfe zur Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Nun wird ihm in Madrid der Prozess gemacht.

Als es für Frank Hanebuth, den ehemaligen "Hells Angels"-Chef, in Hannover eng wurde, verlagerte er seine schmutzigen Geschäfte auf die Balearen. Davon geht jedenfalls die spanische Justiz aus. In Madrid wird ihm nun wegen Drogenhandels und Zuhälterei der Prozess gemacht.

Von Christoph Koopmann

Fast zehn Jahre ist es nun her, dass das schöne Leben für "El Largo", den "Langen", vorläufig endete. Er hatte zwar sein Imperium zu Hause in Hannover gerade verloren, jedenfalls offiziell (dazu später mehr). Stattdessen flog er eben regelmäßig in die Sonne nach Mallorca. Er sagte, um Freunde zu besuchen. Spanische Ermittler aber sind sich sicher, dass sich der Lange auf der Insel einfach sein nächstes Imperium aufgebaut hat.