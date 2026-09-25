Franca Lehfeldt , 37, Unternehmerin und Journalistin, ist mit der Performance des Vaters ihres Kindes zufrieden. „Wir teilen uns die Elternschaft vollständig“, sagte sie im Interview mit der Zeit . Zusammen mit Ex- FDP -Chef Christian Linder hat Lehfeldt seit anderthalb Jahren eine gemeinsame Tochter. „Mein Mann war vier Wochen nach der Geburt drei Tage allein mit unserer Tochter zu Hause, und er hat das sehr gut gemacht“, sagte Lehfeldt. „Die beiden haben ein sehr enges Verhältnis. Das habe ich bewusst gewollt. Wer teilen will, muss den Vater auch machen lassen.“ Lindner hatte 2022 noch auf die Frage , wie er seine Elternzeit zu gestalten gedenkt, folgende Ideen genannt: Bücher schreiben, promovieren, jagen, fischen oder imkern. Danach relativierte er die Aussagen, er sei missverstanden worden. Lehfeldt sagte nun, manchen Müttern falle es auch schwer, Verantwortung an die Väter übertragen: „Die Männer haben die Zuständigkeit für das Kind vollständig an die Frau abgegeben, weil es für sie vorteilhaft war. Was wir heute unter Frauen beobachten, ist die Verwaltung dieses Erbes.“ Sie selbst habe das anders gewollt. „Ich habe nicht gestillt und von Anfang an das Fläschchen gegeben. Das war meine individuelle Entscheidung, ich gebe keine Ratschläge. Aber mir ging es darum, den Vater von Beginn an wirklich einzubinden.“

Igor Levit zusammen mit höchstwahrscheinlich Iris Berben, nicht Senta Berger. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Igor Levit, 39, Pianist, hatte mal Probleme mit der Iris. In seiner Laudatio auf Senta Berger, sorry, korrigiere: auf Iris Berben, 75, Schauspielerin, bei der Verleihung des Kulturpolitikpreises des Deutschen Kulturrats erzählte er vom ersten Kennenlernen der beiden. Sie hätten ihre Handynummern ausgetauscht und Levit habe Berben eine SMS geschrieben und sich gewundert, dass keine Antwort kam. Irgendwann habe er die Nachricht noch einmal gelesen und festgestellt, dass er sie mit „Liebe Senta“ begonnen hat. Er sei vor Scham beinahe im Boden versunken und habe sich per Nachricht umgehend entschuldigt, die Nacht zuvor sei kurz gewesen und er habe die Regel gebrochen, niemals eine SMS zu schreiben, wenn man nicht ganz bei klarem Verstand sei. Berben habe sehr gelassen auf den Fehler reagiert und ihre Nachricht mit „deine IRIS, gelegentlich auch Senta“ unterzeichnet, erzählte Levit. Er lobte Berbens jahrzehntelangen Einsatz für Juden, jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Die Schauspielerin gebe nicht auf und lasse sich in ihrem Engagement nicht einschüchtern.

Bergen auch Verwechslungsgefahr: Kevin Jonas, Nick Jonas und Joe Jonas. Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/d

Joe Jonas, 37, Sänger der Jonas Brothers, hatte mal eine unheimliche Begegnung mit zwei Booten. In einer Folge der „Morgan Stewart Show“ erinnerte er sich an eine Yachttour in Portofino in Italien mit seiner Freundin und einem anderen Paar. Sie hätten „die beste Zeit“ gehabt. Dann wollten sie ein Restaurant besuchen, das nur mit einem Beiboot zu erreichen war, trotz „unruhiger“ See. Jonas sei der Erste gewesen, der hineinspringen sollte. „Aber sobald ich einen Schritt gemacht habe, kam, glaube ich, eine Welle und hat das Boot weiter weggedrückt.“ Er sei ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Jonas habe daraufhin zwischen zwei bedrohlich schaukelnden Booten festgesteckt. Zunächst habe er versucht, aufs Beiboot zu klettern. „Ich muss mir das Schienbein angehauen haben oder so, dann bin ich wieder reingefallen.“ Schließlich habe er es geschafft, sich aufs Boot zu „rollen“. Später, im Restaurant, habe er die Tragweite des Erlebnisses erst begriffen: „Die Scheiße war richtig gruselig.“ Er habe direkt seine Kinder anrufen wollen: „Du merkst, es könnte jeder von uns sein. Es hätte richtig schlecht ausgehen können.“

Foto: Henning Kaiser/dpa

Carolin Kebekus, 46, Komikerin, ist auch kirchenlos Katholikin. „2013 bin ich aus der Kirche ausgetreten, eine katholische Christin aber bleibe ich“, sagte sie dem evangelischen Monatsmagazin Chrismon. Trotz ihrer Kritik an patriarchalen Strukturen und dem Umgang mit Missbrauchsopfern liege ihr etwas daran, dass Kirche nicht verschwindet. Ohne Kirche wäre die Welt sehr dunkel, sagte Kebekus.

Foto: Nestor Bachmann/Zentralbild/dpa

Freddy Quinn, 94, Sänger, möchte an seinem 95. jetzt nicht steil gehen. „Den Geburtstag werden wir ganz gemütlich im privaten Kreis feiern“, sagte Quinn der Deutschen Presse-Agentur. Ihm gehe es gut. „Meine Frau und ich genießen den Ruhestand.“ Er und seine Frau Rosi, die 17 Jahre jünger ist, seien gut damit beschäftigt, ihr neues Zuhause auf dem Bauernhof einzurichten. „Rosi hat sogar einige Gänse geholt. Freunde helfen uns. Langweilig wird es uns nicht.“ Freddy Quinn wurde am 27. September 1931 geboren.