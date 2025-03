Franca Lehfeldt , 35, genießt die letzten freien Tage vor der Geburt ihres ersten Kindes und verbringt diese unter anderem bei ihrem Pferd. „Decke ab und Sonne genießen“, schreibt sie zu einem Bild ihres Pferdes in einer Instagram-Story. Lehfeldt und der einstige Bundesfinanzminister Christian Lindner , 46, erwarten noch im März ihr erstes gemeinsames Baby. In den vergangenen Monaten betonte Lindner in mehreren Interviews, dass er und seine Frau sich gleichberechtigt um ihr Kind kümmern wollen. Lehfeldt hatte Ende 2023 beim Nachrichtensender „Welt“ gekündigt, um sich mit ihrem Unternehmen „Lehfeldt&“ selbständig zu machen.

(Foto: Lorne Thomson/Redferns)

Alvin Gibbs, 67, Bassist der britischen Punk-Band UK Subs, wurde die Einreise in die USA verweigert. Auch seine beiden Bandmitglieder Stefan Häublein und Marc Carrey wurden nach der Landung am Flughafen in Los Angeles vom US-Zoll festgehalten, wie der Guardian berichtet. Nach stundenlanger Befragung mussten sie zurück nach Großbritannien reisen. Der einzige Bandkollege, der ins Land durfte, war Frontmann Charlie Harper. „Ich frage mich, ob meine wiederholte öffentliche Kritik an ihrem Präsidenten und seiner Regierung eine Rolle gespielt hat. Oder ob ich langsam paranoid werde“, schrieb Gibbs in einem Statement auf Facebook. Offiziell teilte man ihm mit, dass sein Visum fehlerhaft sei. Die Musiker wollten beim Punk Invasion Festival in Los Angeles auftreten. Sänger Charlie Harper trat dort dann mit Ersatzmusikern trotzdem auf.

(Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Thomas Anders, 62, Pop-Legende von Modern Talking, wurde beim Klamottenkauf einmal des Betrugs verdächtigt. Im berühmten KaDeWe habe er mit seiner Kreditkarte bezahlen wollen, auf der sein bürgerlicher Name stehe: Bernd Weidung. Was sich dann abspielte, schildert Andres in der Bild-Zeitung so: „Die Kassiererin nahm die Karte und sagte: ‚Einen Moment, bitte‘ und ging um die Ecke hinter eine Wand. Und da hörte ich, wie sie sagte: ‚Ich habe hier ein Riesenproblem. Hier steht der Thomas Anders mit einer geklauten Kreditkarte. Was mache ich jetzt?‘“ Zum Glück habe er die Situation erklären können. Er ließ daraufhin alle Kredit- und Debitkarten auf Thomas Anders umschreiben.

(Foto: Geir Olsen/via REUTERS)

Jake Paul, 28, der als Youtuber und mittlerweile auch als Boxer bekannt ist, und die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam, 26, haben sich verlobt. Auf einer mit weißen Blüten und Kerzen geschmückten Terrasse kniete er vor der niederländischen Eisschnelllauf-Weltmeisterin nieder und präsentierte einen Verlobungsring. Jutta, die ganz in Weiß auf die romantische Geste wartete, sprang vor Freude in die Luft. „Wir sind verlobt“, schrieb das Paar unter die Fotos auf Instagram und setzte dazu als Emoji ein Herz, einen Ring und eine Taube. „Wir können es kaum erwarten, für immer zusammen zu sein.“