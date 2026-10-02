Der bei der Gewalttat in einer FlyDubai-Maschine verletzte Pilot hat sich mit einer bewegenden Schilderung zum Ablauf der Geschehnisse im Flugzeug geäußert. Demnach gelang es ihm trotz seiner schweren Stichverletzungen durch den Co-Piloten, die Cockpit-Tür zu öffnen. „Ich kämpfte in dem Moment um mein eigenes Leben, aber mir war auch klar, dass ich nicht so viele andere Menschen sterben lassen konnte“, sagte Smit Machchhar in einem Videotelefonat mit dem indischen Premierminister Narendra Modi , das dieser auf der Plattform X teilte.

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Bereits am Boden liegend sei ihm klar geworden, dass das Flugzeug im Begriff war, abzustürzen. Er habe sich daher trotz mehrerer Wunden und der andauernden Attacke aufgerichtet. „Ich öffnete die Tür und alle kamen herein“, so der indische Pilot. Seit den Anschlägen am 11. September 2001 wurden Cockpittüren eingeführt, die sich nicht von außen öffnen lassen. Deshalb war es von großer Bedeutung, dass Machchhar es trotz seines Zustands schaffte, die Türe noch von innen zu öffnen.

Kapitän und eingreifende Passagiere als Helden gefeiert

Der Flug der emiratischen Gesellschaft war am Mittwoch von Dubai nach Tel Aviv unterwegs, als es zu dem Vorfall kam. Mehrere Passagiere drangen ins Cockpit ein und konnten den Angreifer überwältigen. Das Flugzeug, das zuvor dramatisch an Höhe verloren hatte, wurde von einer zufällig mitreisenden zweiten Besatzung sicher im saudi-arabischen Tabuk notgelandet. Sowohl der Kapitän als auch die eingreifenden Passagiere wurden von Medien als Helden gefeiert.

Die innere Stärke für sein beherztes Handeln bezog der gläubige Hindu Machchhar nach eigenen Angaben aus Stoßgebeten an die affenförmige Schutzgottheit Hanuman, den Sohn des Windgottes Pavan. Inzwischen wird der Flugkapitän in den Vereinigten Arabischen Emiraten behandelt.

Auch der festgenommene Copilot wurde in die Emirate gebracht, zu dem Motiv des Angriffs gab es zunächst keine gesicherten Informationen. Die emiratischen Behörden haben Ermittlungen eingeleitet. Israelischen Regierungsvertretern zufolge handelte es sich um einen versuchten islamistischen Anschlag.

Nach Israel hat jetzt erstmals auch ein hochrangiger Regierungsvertreter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten von Terrorismus gesprochen. Der indische Flugkapitän Smit Machchhar verdiene „höchste Anerkennung, weil er im Angesicht eines Terrorakts und einer drohenden Katastrophe Mut und Verantwortung verkörperte“, schrieb der Berater des emiratischen Präsidenten, Anwar Gargasch auf X. Machchhar sei ein echter Held, so Gargasch weiter. Er mahnte zudem zu Wachsamkeit vor Extremismus und Terrorismus und warnte gleichzeitig vor Verschwörungstheorien. Zu dem möglichen Motiv des Angreifers äußerte sich Gargasch nicht. Viele Fragen sind jedoch weiterhin offen.