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FlydubaiKnapp einer Katastrophe entgangen

Lesezeit: 3 Min.

Einer der beiden Piloten der Flydubai-Maschine wird gegenwärtig in Saudi-Arabien befragt.
Einer der beiden Piloten der Flydubai-Maschine wird gegenwärtig in Saudi-Arabien befragt.
Foto: AP Photo/

Ein Kampf unter den Piloten soll dafür gesorgt haben, dass eine Flydubai-Maschine statt in Tel Aviv in Saudi-Arabien gelandet ist. Die Passagiere berichten von Todesangst. Was ist passiert?

Von Jens Flottau und Marcel Laskus

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Es ist kein ungewöhnlicher Vorgang, dass Maschinen der Airline Flydubai den Ben-Gurion-Flughafen nahe Tel Aviv ansteuern. Seit 2020 bietet die Fluggesellschaft die Strecke von Dubai nach Tel Aviv an. Die allermeisten dieser Flüge dürften die Passagiere als unspektakuläre Reise in Erinnerung haben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch änderte sich das. Rund 180 Passagiere auf dem Flug FZ 1073 sind offenbar einer Katastrophe entgangen.

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