Über den Flugbetrieb über Washington wird längst diskutiert. Am Himmel über der Hauptstadt gehe es zu wie in einem Bienenstock, heißt es. Nun kam es beim Landeanflug eines Passagierflugzeugs zur Katastrophe. Wie konnte das geschehen?

Von Peter Burghardt und Jens Flottau, Washington/Frankfurt

Wer in Washington lebt oder arbeitet, den begleiten die Starts und Landungen am Reagan National Airport jeden Tag. Dieser Flughafen, nicht zu verwechseln mit dem Dulles International Airport weiter draußen, liegt drüben am anderen Ufer des Potomac River, gleich beim Pentagon. Das ist Arlington, Virginia, aber in Sichtweite von Kapitol und Obelisk. Passagiere sehen die berühmten Gebäude, auch vom Weißen Haus aus sieht man, wenn die Flugzeuge abheben und eintreffen.