Mehrere Bombendrohungen haben in dieser Woche den europäischen Flugverkehr gestört. Wegen einer Bombendrohung wurde unter anderem ein Linienflug zwischen Dublin und Rom nach Frankreich umgeleitet. Die Maschine landete am Militärflughafen Évreux, etwa 100 Kilometer nordwestlich von Paris, wie das Amt des französischen Premierministers mitteilte. Die 151 Passagiere und sechs Crew-Mitglieder würden in Sicherheit gebracht. Sprengstoffexperten seien nun im Einsatz. Bereits am Dienstag hatte es Bombendrohungen gegen kommerzielle Flüge in Europa gegeben.

Zwischenfälle gab es zudem in Italien: Nach anonymen Hinweisen auf einen mutmaßlichen Bombenalarm an Bord eines Finnair-Fliegers aus Helsinki, der gegen 9.30 Uhr von Kampfjets der italienischen Luftwaffe eskortiert am Flughafen Rom-Fiumicino landete, leiteten Sprengstoffexperten der Polizei die vorgesehenen Sicherheitskontrollen ein. Diese dauern weiterhin an, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Eine Maschine, die am Morgen am Airport Mailand-Malpensa gestartet war, wurde nach Angaben von Ansa wegen einer während des Fluges eingegangenen Bombendrohung nach Wien umgeleitet und landete dort.

Ein österreichischer Polizeisprecher bestätigte die Landung der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Zuvor sei in Polen eine E-Mail mit einer Bombendrohung eingegangen. In Wien wurde jedoch keine Gefährdung festgestellt. Das Flugzeug sei mittlerweile unterwegs nach Warschau, hieß es. Der Sprecher sprach von einer „abstrakten“ Drohung und verwies auf ähnliche Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit.

Dänemark und Tschechien ebenfalls betroffen

Am Flughafen Kopenhagen gab es Drohungen gegen zwei Flüge. Bei der Durchsuchung der Flugzeuge sei aber nichts Verdächtiges gefunden worden, teilte die Polizei der Nachrichtenagentur Ritzau mit: „Nach unserer Einschätzung besteht beziehungsweise bestand keine Gefahr für Passagiere oder andere Personen, die sich am Flughafen aufhalten.“ Um welche Flüge es sich handelte, wollte ein Sprecher demnach nicht sagen.

Mehrere Bombendrohungen haben auch den Flugverkehr in Prag beeinträchtigt. Man habe Warnungen über improvisierte Sprengsätze an Bord von vier Flugzeugen erhalten, teilte die tschechische Polizei bei X mit. Nach der Landung auf dem internationalen Václav-Havel-Flughafen würden die Maschinen von Spezialisten durchsucht. Gleichwohl stufe man die Relevanz der Drohungen als niedrig ein.

Bombendrohungen auch bei Flügen nach Bulgarien und Rumänien

Drei Maschinen der Gesellschaft Ryanair bekamen auf dem Weg nach Bulgarien Bombendrohungen, berichtete die bulgarische Nachrichtenagentur BTA unter Berufung auf das Verkehrsministerium in Sofia. Eine Maschine aus London wurde auf den Flughafen Plowdiw umgeleitet. Die zwei weiteren Flugzeuge – aus Kopenhagen und Madrid – landeten planmäßig in Sofia. Einen ähnlichen Fall gab es im Nachbarland Rumänien: Eine Maschine der Gesellschaft Wizz Air bekam auf ihrem Flug von Mailand nach Bukarest eine Bombendrohung, landete aber sicher und planmäßig in Rumäniens Hauptstadt, berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax. Der Inlandsgeheimdienst SRI untersuche nunmehr das Flugzeug, hieß es.