Ein Flugzeug der Gesellschaft Precision Air ist am Sonntagmorgen in den Viktoriasee in Tansania gestürzt. Laut Polizei wurden nach aktuellem Stand 23 der 49 Passagiere gerettet.

Von Léonardo Kahn

Ein Flugzeug der Gesellschaft Precision Air ist am Sonntagmorgen beim Landeversuch in den Viktoriasee gestürzt. Laut der tansanischen Polizeibehörde waren 49 Passagiere an Bord, die von Mwanza nach Bukoba in den Norden des Landes reisen wollten.

Die Rettungskräfte versuchten mit Kanus und kleinen Motorbooten, das Flugzeug zurück an Land zu ziehen. Bis jetzt konnten sie 23 der 49 Fluggäste lebend aus der Maschine befreien.

Laut dem tansanischen Sender Tanzania Broadcasting Corporation ist das Flugzeug aufgrund schlechter Wetterbedingungen verunglückt.