Der Privatjet eines rumänischen Multimilliardärs kracht am Sonntag kurz nach dem Start in Mailand in ein Gebäude. Jetzt rätseln die Ermittler über die Ursache.

Von Oliver Meiler, Rom

Was ist passiert, drei Minuten nach dem Start? In Mailand rätselt man über einen mysteriösen Flugzeugabsturz: Der Privatjet eines rumänischen Multimilliardärs stürzte am Sonntag in einen Industriebau in San Donato Milanese, explodierte und riss einen Krater in das Haus - alle acht Insassen kamen ums Leben. Und die Ermittler fragen sich, was wohl zwischen Kurve zwei und drei im bedeckten Himmel über der Stadt geschehen sein könnte.

Die ersten zwei waren noch normal gewesen: Das Flugzeug, eine Pilatus PC-12, hob kurz nach 13 Uhr vom Stadtflughafen Milano Linate ab, drehte dann planmäßig zweimal nördlich ab. Danach sollte die Maschine Kurs nach Süden nehmen, Richtung Sardinien - Destination: Olbia. Doch sie drehte noch ein weiteres Mal nördlich ab. Der Kontrollturm erkundigte sich über den Grund, doch da war es schon zu spät.

Im Cockpit saß Immobilientycoon Dan Petrescu, 67 Jahre alt, ein reservierter Mann, geschätztes Vermögen: drei Milliarden Euro. Er war ein erfahrener Pilot. Die Maschine, Baujahr 2015, gehörte ihm, gemeldet war sie in Rumänien. Petrescu gab dem Tower kein Mayday vor dem Absturz. Vermutet wurde daher zunächst, dass der Pilot sich plötzlich unwohl gefühlt oder im Unwetter die Orientierung verloren haben könnte. Die Mailänder Zeitung Corriere della Sera berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen, die Flugkontrolleure hätten eine Anomalie auf dem Radar entdeckt und den Piloten gefragt, ob er gerade einer Turbulenz ausweiche. "Ein kleiner Umweg", soll Petrescu geantwortet haben, "ich möchte nach Linate zurückkehren." Dann war Funkstille.

Maschine kracht in leeres Gebäude

Augenzeugen berichteten, das Flugzeug habe schon gebrannt und in der Luft geschlingert, als es dann "vertikal in die Tiefe" gestürzt sei. Der Tank war voll, die Explosion nach dem Aufprall entsprechend dramatisch. Kleines Glück im großen Unglück: Das Gebäude wird gerade umgebaut, und weil es Sonntag war, befanden sich keine Arbeiter auf der Baustelle. Auch die Straße war leer, niemand wartete an der nahen Bushaltestelle. Der Name der Straße fügt sich fast schicksalhaft symbolisch in diese Tragödie: Via 8 Ottobre 2001 ist benannt nach einem Flugzeugunfall vor genau 20 Jahren. Damals kollidierte in Linate eine MD-87 der skandinavischen Fluggesellschaft SAS mit einem Privatjet, 118 Menschen starben, nur ein Passagier überlebte.

An Bord der Pilatus PC-12, die seit Ende September in Linate im Hangar gestanden hatte, bereit für den Ausflug nach Sardinien, waren Mitglieder von zwei befreundeten Familien. Sie hatten sich wahrscheinlich für eine Tauffeier zusammengefunden. Neben Petrescu, dessen Frau und Sohn und einem kanadischen Freund, kamen auch ein norditalienischer Manager, dessen rumänische Frau, ihr 20-monatiges Kind und dessen Großmutter ums Leben. Petrescu war einst während des Regimes der Ceausescus aus Rumänien nach Deutschland geflohen und hatte nach seiner Rückkehr in die Heimat 1989 ein Imperium aufgebaut: mit Luxusimmobilien, Supermärkten, Einkaufsgalerien.